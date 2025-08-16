Exames de Bolsonaro mostram quadros de pneumonia e esofagite, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro acena para apoiadores ao chegar para realizar exames médicos no Hospital DF Star, em Brasília, em 16 de agosto de 2025 - (crédito: EVARISTO SA /AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o Hospital DF Star, em Brasília, após a realização de exames neste sábado (16/8). Ele saiu da unidade de saúde acompanhado dos médicos. Boletim médico divulgado nesta tarde aponta que Bolsonaro teve duas infecções pulmonares recentes, possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração.

O presidente também realizou uma endoscopia, que mostrou que os quadros de esofagite e da gastrite persistem, mas agora de forma menos intensa. De acordo com o boletim, o ex-presidente precisará de "tratamento medicamentoso contínuo" para os problemas no estômago.

O ex-presidente chegou ao hospital às 9h, rodeado por apoiadores que aguardavam do lado de fora. Os presentes entoaram cantos, fizeram orações e exibiram bandeiras do Brasil enquanto Bolsonaro entrava acompanhado pela equipe.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a saída de Bolsonaro e exigiu a apresentação do atestado de comparecimento do ex-presidente ao hospital em até 48 horas após a saída.

Bolsonaro cumpre, desde 4 de agosto, prisão domiciliar, conforme determinação de Moraes. A decisão foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares previamente impostas pela Corte.

Ele é investigado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Veja o boletim médico de Bolsonaro na íntegra:

O ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star hoje, às 9:00hs, para investigação de quadro recente de febre, tosse, persistência de episódios de refluxo gastroesofágico e soluços. Realizou exames laboratoriais e de imagem sob supervisão da equipe médica. Os exames evidenciaram imagem residual de duas infecções pulmonares recentes possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração. A endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo. Deverá seguir com o tratamento da hipertensão arterial, do quadro de refluxo e medidas preventivas de broncoaspiração, sendo liberado às 13h58.

Dr. Cláudio Birolini - Médico chefe da equipe cirúrgica

Dr. Leandro Echenique - Médico Cardiologista

Dr. Guilherme Meyer - Diretor Médico do Hospital DF Star

Dr. Allisson Barcelos Borges - Diretor Geral do Hospital DF Star

