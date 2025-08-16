Eduardo Bolsonaro nega ter ameaçado Motta e Alcolumbre

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) negou, neste sábado (16/8), ter ameaçado os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). O filho 03 de Jair Bolsonaro (PL) disse, em entrevistas na última semana, que o governo de Donald Trump estava avaliando sanções aos presidentes.
"Não ameacei Davi Alcolumbre e nem Hugo Motta (...) E como poderia ameaçar se quem aplica sanções — que sim apoio — são Donald Trump, o secretário (de Estado) Marco Rubio e o secretário (do Tesouro) Scott Bessent?", questionou Eduardo Bolsonaro em uma publicação em seu perfil no X.
"Ninguém me advertiu e se o tivessem feito seria inócuo. Moraes já me forçou ao exílio, congelou minhas contas bancárias e até da minha esposa. Sério que alguém acha que advertência, para eu parar o que estou fazendo e botar o Brasil de volta no trilho da Venezuela, seria efetivo?", escreveu o deputado.
As falas de Eduardo sobre eventuais sanções se deram em entrevista à BBC em Washington (EUA), na última quarta-feira (13). O parlamentar falava sobre a negativa de Motta e Alcolumbre em pautar a anistia para os golpistas do 8 de Janeiro.
"Dono do morro"
Eduardo Bolsonaro também aproveitou para criticar Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem comparou ao chefe do tráfico de um morro.
"Matar o mensageiro (referindo-se à possibilidade de sanções a Motta e Alcolumbre) é modus operandi do crime organizado, que o faz para proteger o dono do morro — no caso de Brasília, Alexandre de Moraes. Digam o que estou fazendo de errado", disse o parlamentar.
Na sexta-feira (15), Eduardo publicou uma foto ao lado do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Segundo o parlamentar, o encontro se deu na última quarta-feira (13).
???????? Quarta-feira, dia 13/ago, tivemos uma excelente reunião com o Secretário do Tesouro, Scott Bessent. É uma oportunidade única poder conversar sobre o Brasil e America com alguém tão preparado.— Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) August 15, 2025
Obrigado, @SecScottBessent por sua receptividade e prestatividade. Que os laços de… pic.twitter.com/J0LvbpIO99
"É uma oportunidade única poder conversar sobre o Brasil e a América com alguém tão preparado", escreveu.
