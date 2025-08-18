Putin liga para Lula e relata reunião com Trump em conversa de 30 minutos

Foi o segundo telefone que Lula recebe de Putin em pouco mais de duas semanas. A reunião entre o russo e Trump, no Alasca, teve como objetivo principal avanças nas negociações pela paz com a Ucrânia. - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta segunda-feira (18/8) telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin. A conversa foi sobre a visita de Putin aos Estados Unidos, na sexta-feira (15), que teve como principal tema a negociação para o fim da guerra com a Ucrânia.

De acordo com o Planalto, Putin classificou a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como “positiva”. O russo reconheceu ainda o envolvimento do Brasil nas negociações com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa em conjunto com a China, para que haja um cessar-fogo e o fim da guerra.

Leia também: Zelensky e líderes europeus negociam em Washington os termos de um acordo de paz

“Putin compartilhou informações sobre sua reunião com o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, no Alasca, em 15 de agosto, que avaliou como positiva”, disse o Planalto sobre a ligação, em nota.

“O presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Desejou também sucesso às continuadas negociações”, disse ainda o Planalto sobre a conversa.

Encontro histórico

A reunião entre Trump e Putin durou cerca de três horas em Anchorage, Alasca. O republicano afirmou que houve avanço considerável nas negociações, mas que ainda não há consenso sobre todos os pontos em debate. Trump recebe hoje o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Foi o segundo telefonema entre Lula e Putin em pouco mais de uma semana. No dia 9 de agosto, o brasileiro também recebeu uma ligação do russo. Além da guerra com a Ucrânia, a ligação também tratou das tarifas impostas por Trump no cenário mundial.