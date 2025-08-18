Lula recebe presidente do Equador, Daniel Noboa, para reunião no Planalto

O comércio entre Brasil e Equador chegou a US$ 1,1 bilhão em 2024, com grande participação das exportações brasileiras, de US$ 970 milhões. - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta segunda-feira (18/8) o presidente do Equador, Daniel Noboa, para uma reunião no Palácio do Planalto.

Os dois chefes de Estado vão discutir temas como a ampliação do comércio, combate ao crime organizado, e cooperação entre países da América do Sul, dentre outros. Após a reunião, vão assinar acordos e fazer declaração à imprensa.

Noboa chegou no Planalto às 11h, subiu a rampa e foi recebido por Lula e ministros do governo. A recepção, com honras, é praxe para chefes de Estado.

O comércio entre Brasil e Equador chegou a US$ 1,1 bilhão em 2024, com grande participação das exportações brasileiras, de US$ 970 milhões. O país vende ao vizinho, principalmente, veículos, máquinas, medicamentos e produtos de papel de celulose.

O encontro ocorre em um cenário onde o governo brasileiro visa aumentar a cooperação comercial com seus parceiros e busca abrir novos mercados, em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Após os compromissos no Planalto, Lula e Noboa almoçam juntos no Palácio do Itamaraty.

Os dois vão participar também, na sexta-feira (22), da 5ª Cúpula dos Países Amazônicos, realizada em Bogotá, capital da Colômbia.