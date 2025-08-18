Embaixada dos EUA no Brasil chama Moraes de "tóxico"

Alexandre de Moraes foi adicionado ontem à lista de indivíduos sancionados pela Lei Magnitsky pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC). A medida implica consequências como bloqueio de contas bancárias, cancelamento de cartões de crédito e restrições de entrada no país. - (crédito: Fellipe Sampaio/STF)

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil chamou, nesta segunda-feira (18/8), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de "tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados". Publicado no X, antigo Twitter, o comunicado da embaixada norte-americana também critica a decisão tomada pelo ministro Flavio Dino em anular a validade no Brasil de decisões judiciais tomadas em outro país.

"Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos EUA ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele. Já cidadãos de outros países devem agir com cautela: quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções", escreveu.

Cidadãos… https://t.co/U9JscA1Z9c — Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) August 18, 2025

A manifestação da embaixada norte-americana ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes negar, em entrevista ao jornal The Washington Post, que vai recuar de decisões contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no STF por tentativa de golpe de estado.

"Não existe a menor possibilidade de recuar nem um milímetro sequer”, disse o magistrado. "Faremos o que é certo: receberemos a acusação, analisaremos as provas, e quem deve ser condenado será condenado, e quem deve ser absolvido será absolvido", completou.

Alexandre de Moraes foi adicionado à lista de indivíduos sancionados pela Lei Magnitsky pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC). A medida implica consequências como bloqueio de contas bancárias, cancelamento de cartões de crédito e restrições de entrada no país.