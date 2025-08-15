InícioPolítica
Bolsonaro preso

Moraes autoriza Valdemar Costa Neto a visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

Encontro está marcado para 28 de agosto, às vésperas do julgamento do ex-presidente no STF

O encontro foi agendado para 28 de agosto, com duração prevista entre 10h e 18h - (crédito: Reprodução/Youtube)
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (15/8) o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua residência em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. O encontro foi agendado para 28 de agosto, com duração prevista entre 10h e 18h.

A decisão atende a um pedido feito pela defesa de Bolsonaro, que havia incluído o nome de Valdemar na lista de pessoas autorizadas a manter contato com o ex-chefe do Executivo. Até então, as visitas eram restritas a familiares próximos e advogados, por determinação judicial.

Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar após descumprir medidas cautelares impostas no processo que apura sua participação em uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2023. Entre as restrições descumpridas estão a proibição de uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros, e o contato com autoridades estrangeiras.

O ex-presidente já recebeu visitas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS), e da vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP-DF).

O encontro entre Valdemar e Bolsonaro ocorrerá a poucos dias do julgamento no STF, marcado para 2 de setembro, que pode resultar em novas sanções contra o ex-presidente. Oficialmente, Valdemar Costa Neto ainda não comentou sobre o conteúdo do encontro.

Por Danandra Rocha
15/08/2025 16:10
