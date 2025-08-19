Governadores de direita participam de jantar na casa do presidente do União

O presidente do União Brasil, Antônia Rueda, ofereceu um jantar para diversos nomes da direita brasileira, na noite desta terça-feira (20/8), na residência dele, em Brasília. O encontro reunião líderes partidários, governadores e deputados, e ocorreu logo após a formalização da federação entre o União Brasil e o PP.

Na lista de convidados, governadores que já anunciaram pré-candidatura à presidência da República em 2026. Vale lembrar que o União Brasil tem três ministérios no governo Lula.

Na lista de presentes, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), falou rapidamente ao Correio. "É preciso ter mais encontros assim", disse, ao ser perguntado se o jantar definiria o nome da direita para a presidência.

Além do chefe do Executivo mineiro, participam do encontro nomes como Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo. Embora seja cotado para representar o bolsonarismo na corrida ao Planalto, ele tem dito que concorrerá à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes.

Também estiveram presentes os governadores de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e do Mato Grosso, Mauro Mendes.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, compareceu ao encontro, mas ficou apenas 15 minutos. Os líderes partidários Gilberto Kassab (PSD), Ciro Nogueira (PP) e Valdemar da Costa Neto (PL) também estiveram presentes.