InícioPolítica
Imigração

Figueiredo diz que Erika Hilton, Felipe Neto e Anitta podem ter vistos cancelados

Jornalista bolsonarista alertou que as personalidades podem ser barradas por manifestar posições antiamericanas

Blogueiro bolsonarista se referiu à deputada Erika Hilton de forma pejorativa, utilizando pronome masculino - (crédito: Reprodução)
Blogueiro bolsonarista se referiu à deputada Erika Hilton de forma pejorativa, utilizando pronome masculino - (crédito: Reprodução)

O jornalista bolsonarista Paulo Figueiredo publicou, nesta terça-feira (19/8), no X, antigo Twitter, que os Estados Unidos passarão a barrar vistos de quem manifeste posições antiamericanas e que brasileiros como o influenciador Felipe Neto, a deputada Erika Hilton (Psol) e a cantora Anitta podem ser afetados.

Neto de João Batista Figueiredo, último presidente da ditadura militar no Brasil, Paulo se referiu à deputada Erika Hilton de forma transfóbica, utilizando pronome masculino, e sugeriu que Anitta não poderia mais se apresentar em solo norte-americano. “É bom ficar na moral, se não pode esquecer fazer show por aqui, viu Anitta?”, ironiza.

Paulo, que atualmente reside nos Estados Unidos, se refere ao anúncio feito no perfil oficial da Casa Branca no X, nesta terça, que confirma a ampliação das checagens feitas pelo Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS).

Segundo o comunicado, o “antiamericanismo” será considerado critério na hora de analisar solicitações de visto e outros benefícios para imigrantes. “Os benefícios dos Estados Unidos não devem ser concedidos àqueles que desprezam e promovem ideologias antiamericanas”, declara o porta-voz do USCIS, Matthew Tragesser.

Saiba Mais

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/08/2025 21:52 / atualizado em 19/08/2025 21:54
x