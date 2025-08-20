Sai Aziz, entra Viana: Oposição assume comando da CPMI do INSS

A escolha de Carlos viana (dir.) reforçou a avaliação de que a oposição buscará transformar o colegiado em um instrumento de desgaste político contra o governo federal - (crédito: Ed Alves/CB.DA.Press)

O Congresso Nacional instalou nesta quarta-feira (20/8), no Senado, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), destinada a investigar descontos irregulares em aposentadorias e pensões. A disputa pelo comando do colegiado terminou em derrota para o governo.

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) foi eleito presidente da comissão por 17 votos a 14, superando o senador Omar Aziz (PSD-AM), que havia sido articulado pelo Planalto para a função. A vitória de Viana foi garantida com o apoio da oposição, que conseguiu alterar a correlação de forças na votação.



Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Aziz acusou a presidente da sessão, senadora Tereza Cristina (PP-MS), de encerrar a votação antes do tempo regulamentar, o que teria prejudicado a contagem dos votos. Apesar da contestação, o resultado foi mantido e homologado em plenário.

Na primeira decisão como presidente, Viana indicou o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), alinhado ao bolsonarismo, para ocupar a relatoria da CPMI. A escolha reforçou a avaliação de que a oposição buscará transformar o colegiado em um instrumento de desgaste político contra o governo federal.



Leia também: CPMI do INSS será instalada em clima de tensão entre governo e oposição



A comissão será composta por 16 senadores e 16 deputados, além de 32 suplentes. O prazo inicial para conclusão dos trabalhos é de 120 dias, podendo ser prorrogado. A expectativa é de que as investigações alcancem bancos e empresas de crédito consignado, acusados de aplicar descontos sem autorização em benefícios previdenciários.

Assista:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Senado (@tvsenado)





Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular