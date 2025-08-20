Lula liga para Macron e repudia tarifa dos EUA contra o Brasil

Os dois chefes de Estado se comprometeram a finalizar o diálogo sobre o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia — que sofre resistência da própria França - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta quarta-feira (20/8) para o presidente da França, Emmanuel Macron. Na conversa, o petista repudiou o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, e informou o líder francês sobre o recurso apresentado pelo governo brasileiro à Organização Mundial do Comércio (OMC).

Os dois chefes de Estado se comprometeram a finalizar o diálogo sobre o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia — que sofre resistência da própria França — e defenderam o respeito às regras internacionais do comércio. Também conversaram sobre a COP30 e as negociações pela paz na guerra da Ucrânia.

“O presidente Lula repudiou o uso político de tarifas comerciais contra o Brasil e relatou as medidas que seu governo adotou para proteger os trabalhadores e as empresas brasileiras”, disse o Planalto em nota sobre a ligação, que durou quase uma hora.

“Também informou o presidente Macron do recurso que o Brasil apresentou à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as injustificadas tarifas norte-americanas”, acrescentou. Lula e Macron possuem uma relação de amizade.

Além disso, a ligação faz parte de uma rodada de telefonemas que o chefe do Executivo promove nos últimos dias para presidentes do Brics e da Europa, como forma de angariar apoio internacional contra as sanções norte-americanas. Ele deve ligar ainda nesta semana para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

Leia também: Sensação de melhora no preço dos alimentos eleva popularidade de Lula no Nordeste

Lula também criticou a investigação iniciada pelos Estados Unidos com base na Seção 301 da Lei de Comércio, que mira o Pix e a venda de produtos paralelos em locais como a Rua 25 de Março, em São Paulo. O petista frisou que não reconhece a legitimidade dos instrumentos unilaterais usados pelos Estados Unidos contra outros países.

O presidente brasileiro disse ainda a Macron que o país vai continuar trabalhando para firmar novos acordos comerciais e abrir mercados para os produtos nacionais, destacando a conclusão do tratado entre Mercosul e EFTA (bloco formado por países nórdicos) e as negociações em curso com Japão, Vietnã e Indonésia.

Já sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, Lula e Macron se comprometeram a concluir a assinatura até o fim do ano

Ainda no tópico comercial, os dois chefes de Estado afirmaram querer promover maior diálogo entre países desenvolvidos e o Sul Global, com defesa do multilateralismo e respeito à lei internacional.

“Nesse contexto, o presidente Lula afirmou que a defesa do multilateralismo será um dos principais temas da Cúpula Virtual do Brics, que pretende realizar em setembro”, disse o Planalto.

COP e guerra na Ucrânia

Lula e Macron trataram ainda sobre a COP30, e o brasileiro reforçou a importância da participação de líderes da União Europeia e da adoção de metas ambiciosas para o combate às mudanças climáticas. Macron, por sua vez, confirmou presença.

Já sobre as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, Macron elogiou a participação do Brasil, por meio do Grupo de Amigos da Paz, em conjunto com a China, e Lula externou preocupação com o aumento dos gastos militares no mundo. Na área bilateral, Brasil e China se comprometeram a aumentar a cooperação em Defesa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular