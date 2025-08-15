InícioPolítica
CPMI do INSS: Hugo Motta anuncia Ricardo Ayres como relator

Deputado do Republicanos será o responsável por conduzir as investigações; colegiado será instalado na próxima semana

Entre as primeiras atribuições de Ricardo Ayres estará a elaboração do plano de trabalho que norteará as investigações sobre o INSS - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
Entre as primeiras atribuições de Ricardo Ayres estará a elaboração do plano de trabalho que norteará as investigações sobre o INSS - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou, nesta sexta-feira (15/8), que o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) será o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, prevista para ser instalada na próxima semana no Congresso Nacional.

“Anuncio que o relator da CPMI do INSS será o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO). Desejo a ele, ao presidente Omar Aziz (PSD-AM) e a todos os integrantes um excelente trabalho nessa pauta tão relevante para o país”, escreveu Hugo Motta nas redes sociais.

A definição encerra as especulações em torno da função, que até então tinha como principal cotado o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), ex-coordenador da bancada evangélica. Com o anúncio, o PSD manterá o comando da presidência da comissão, por meio do senador Omar Aziz, enquanto a relatoria ficará com um parlamentar do Republicanos, partido do próprio presidente da Câmara.

Entre as primeiras atribuições de Ricardo Ayres estará a elaboração do plano de trabalho que norteará as investigações sobre o Instituto Nacional do Seguro Social. A CPMI será composta por 15 deputados e 15 senadores titulares, além de igual número de suplentes.

Entre os deputados já confirmados pelas lideranças partidárias, estão:

  • Cezinha de Madureira (PSD-SP)

  • Paulo Pimenta (PT-RS)

  • Alencar Santana (PT-SP)

  • Rafael Brito (MDB-AL)

  • Thiago Flores (Republicanos-RO)

  • Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

  • Coronel Fernanda (PL-MT)

  • Mario Heringer (PDT-MG)

  • Zé Trovão (PL-SC)

  • Fernando Rodolpho (PL-PE)

  • Marcel Van Hatten (Novo-RS)

  • Rogério Correia (PT-MG)

  • Orlando Silva (PCdoB-SP)

