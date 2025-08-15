CPMI do INSS: Hugo Motta anuncia Ricardo Ayres como relator

Entre as primeiras atribuições de Ricardo Ayres estará a elaboração do plano de trabalho que norteará as investigações sobre o INSS - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou, nesta sexta-feira (15/8), que o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) será o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, prevista para ser instalada na próxima semana no Congresso Nacional.

“Anuncio que o relator da CPMI do INSS será o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO). Desejo a ele, ao presidente Omar Aziz (PSD-AM) e a todos os integrantes um excelente trabalho nessa pauta tão relevante para o país”, escreveu Hugo Motta nas redes sociais.

Anuncio que o relator da CPMI do INSS será o deputado @RicardoAyres_TO (Republicanos-TO). Desejo a ele, ao presidente @OmarAzizSenador (PSD-AM) e a todos os integrantes um excelente trabalho nessa pauta tão relevante para o país. — Hugo Motta (@HugoMottaPB) August 15, 2025

A definição encerra as especulações em torno da função, que até então tinha como principal cotado o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), ex-coordenador da bancada evangélica. Com o anúncio, o PSD manterá o comando da presidência da comissão, por meio do senador Omar Aziz, enquanto a relatoria ficará com um parlamentar do Republicanos, partido do próprio presidente da Câmara.

Entre as primeiras atribuições de Ricardo Ayres estará a elaboração do plano de trabalho que norteará as investigações sobre o Instituto Nacional do Seguro Social. A CPMI será composta por 15 deputados e 15 senadores titulares, além de igual número de suplentes.

Entre os deputados já confirmados pelas lideranças partidárias, estão:

Cezinha de Madureira (PSD-SP)



Paulo Pimenta (PT-RS)



Alencar Santana (PT-SP)



Rafael Brito (MDB-AL)



Thiago Flores (Republicanos-RO)



Coronel Chrisóstomo (PL-RO)



Coronel Fernanda (PL-MT)



Mario Heringer (PDT-MG)



Zé Trovão (PL-SC)



Fernando Rodolpho (PL-PE)



Marcel Van Hatten (Novo-RS)



Rogério Correia (PT-MG)



Orlando Silva (PCdoB-SP)



