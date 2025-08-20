"Governo não tem medo da CPMI", afirma Randolfe após derrota

Randolfe ressaltou que o governo pretende reorganizar a base para garantir o controle da CPMI nos próximos meses - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), minimizou a derrota na instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, ocorrida nesta quarta-feira (20/8). Em coletiva, o parlamentar reconheceu falhas na articulação governista, mas afirmou que “o governo não tem medo da CPMI” e que as investigações não trazem riscos ao Palácio do Planalto.

Randolfe classificou o resultado da eleição como um “apagão” momentâneo na base, comparando o episódio a uma partida perdida em um campeonato de pontos corridos. “Nós subestimamos a capacidade de articulação da oposição. Entramos de salto alto e pagamos o preço. Mas isso não muda a correlação de forças: temos maioria na comissão e vamos conduzir os trabalhos”, disse.



O senador destacou que a maior parte das fraudes no INSS investigadas pela CPMI ocorreram entre 2017 e 2023, período anterior ao governo Lula. “Se tem alguém que não tem responsabilidade sobre isso é o governo. Por isso, não temos nada a temer. Queremos que a CPMI funcione e chegue à verdade dos fatos”, reforçou

Randolfe também criticou a substituição de titulares por suplentes de partidos adversários, que, segundo ele, favoreceu a vitória da oposição na escolha da presidência e da relatoria. Mesmo assim, disse não pretender questionar formalmente o processo. “O jogo é jogado. Não vamos ficar presos a isso”, afirmou, adotando tom conciliador.



O líder ressaltou que o governo pretende reorganizar sua base para garantir o controle da CPMI nos próximos meses. “Foi uma derrota no dia de hoje, mas não é o resultado do campeonato. Vamos consolidar a maioria que já estava prevista desde o início”, declarou, acrescentando que o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) coordenará a bancada governista na comissão.

Por fim, Randolfe afirmou que a oposição não conseguirá transformar a CPMI em um “palco político”. Segundo ele, o governo aceitará as investigações, mas não permitirá que a comissão seja usada para distorcer os fatos. “Não vamos admitir artificializações de pauta. O que os números mostram é que 85% das fraudes ocorreram antes de 2023. Essa é a realidade e será isso que ficará comprovado”, concluiu.