Oposição domina primeira sessão da CPMI do INSS, após revés do governo

Deputado Maurício Marcon (Podemos-RS) classificou troca de presidência na CPI de "a maior vitória da oposição contra o governo Lula até agora"

A primeira sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS foi marcada por discursos da oposição, que comemorou a eleição do senador Carlos Viana (Podemos-MG) para a presidência e a indicação do deputado Alfredo Gaspar (União-AL) para a relatoria. Ambos receberam saudações entusiasmadas de aliados, que classificaram a conquista como uma vitória contra as articulações do governo e prometeram uma investigação “sem entraves” sobre descontos irregulares em benefícios previdenciários.

O deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) foi um dos primeiros a se manifestar, exaltando a articulação da oposição e afirmando que a CPMI trará à tona “nomes ainda não ventilados” como responsáveis pelas fraudes. Ele declarou confiança no trabalho de Viana e Gaspar, pedindo que os parlamentares se unam para “ajudar o Brasil a saber a verdade”. Em tom crítico, o parlamentar afirmou que “os ladrões são de hoje, são de agora”, atribuindo as irregularidades ao atual governo.

Na mesma linha, o deputado Maurício Marcon (Podemos-RS) classificou a eleição de Viana e Gaspar como “a maior vitória da oposição contra o governo Lula até agora”. Ele acusou sindicalistas de integrarem “organizações criminosas” responsáveis por desviar recursos de aposentados e disse que os governistas “fugiram da sessão” para evitar a votação. “Hoje entregamos à sociedade brasileira uma CPMI transparente, que não deixará os ladrões do PT impunes”, declarou.

O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) também usou sua fala para atacar o governo. Segundo ele, a articulação para eleger Viana e Gaspar impediu que “aqueles que não assinaram o requerimento de investigação fossem alçados à condução dos trabalhos”. Van Hattem afirmou que os desvios no INSS seriam liderados pelo governo federal e destacou que a oposição não permitirá que o Supremo Tribunal Federal (STF) “mantenha o rumo da impunidade no país”.

Outras parlamentares da oposição, como a deputada Coronel Fernanda (PL-MT), ressaltaram o papel da mobilização coletiva para viabilizar a comissão. Ela comentou que o grupo conseguiu superar “um jogo de xadrez que nos dava como perdedores” e prometeu que a CPMI fará justiça a aposentados e pensionistas prejudicados. A deputada Bia Kicis (PL-DF), por sua vez, celebrou a eleição de Viana e Gaspar como fruto de uma “batalha em prol do povo brasileiro” e cobrou que a imprensa “não tente sufocar o trabalho da comissão”.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), autora do requerimento de criação da CPMI, frisou que a vitória da oposição não representa uma derrota direta do governo, mas das indicações feitas pelos presidentes do Senado e da Câmara. Ela defendeu a adoção de sub-relatorias técnicas para dar conta da complexidade dos trabalhos e pediu que a comissão não apenas responsabilize os envolvidos nas fraudes, mas também proponha medidas para impedir novas irregularidades.

