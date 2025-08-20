Bancos brasileiros podem ser punidos por cumprir sanções dos EUA, diz Moraes

O magistrado recebeu sanções do governo de Donald Trump no fim de julho - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou nesta quarta-feira (20/8) que bancos brasileiros podem sofrer punições da Justiça caso acatem às sanções impostas pelos Estados Unidos e bloqueiem ativos localizados no Brasil, conforme previsto na Lei Magnitsky.

“Os tribunais brasileiros podem punir instituições financeiras nacionais que bloquearem ou confiscarem ativos domésticos em resposta a ordens norte-americanas”, disse em entrevista à Reuters.



O magistrado recebeu sanções do governo de Donald Trump no fim de julho, coincidindo com a elevação de tarifas sobre produtos brasileiros, em retaliação ao julgamento de Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo.

Moraes reconheceu que a atuação da Justiça em relação aos bancos brasileiros que têm operações nos EUA é da aplicação da lei norte-americana. No entanto, afirmou que decisões de tribunais e governos estrangeiros só podem ter efeito no Brasil após validação por meio de um processo doméstico. “Da mesma forma, se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem. E aí eles podem ser penalizados internamente”, emendou.

Leia também: Uso político da Lei Magnitsky contra Moraes pode ser levado à ONU

Na última segunda-feira (18), o ministro Flávio Dino decidiu que leis e atos estrangeiros não produzem efeitos automáticos no Brasil, salvo em casos de homologação judicial ou cooperação internacional.

Embora a decisão esteja vinculada a um processo sobre as tragédias de Mariana e Brumadinho, a interpretação de agentes econômicos é de que ela também alcança o episódio envolvendo Moraes.

O parecer provocou reação no mercado ao sugerir que bancos poderiam ser punidos caso cumpram a Lei Magnitsky, aplicada pela Casa Branca a Moraes e que, entre outras restrições, impede o ministro de realizar movimentações financeiras nas instituições.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política CCJ do Senado aprova novo Código Eleitoral e inclui voto impresso no texto

CCJ do Senado aprova novo Código Eleitoral e inclui voto impresso no texto Política "Ambiente virtual não pode ser terra sem lei", diz Márcia Lopes ao defender regulação

"Ambiente virtual não pode ser terra sem lei", diz Márcia Lopes ao defender regulação Política Salles diz que urgência do PL da Adultização foi aprovada de "maneira equivocada"

Salles diz que urgência do PL da Adultização foi aprovada de "maneira equivocada" Política Lindbergh acusa Eduardo Bolsonaro de causar prejuízo de R$ 40 bilhões ao Brasil

Lindbergh acusa Eduardo Bolsonaro de causar prejuízo de R$ 40 bilhões ao Brasil Política Oposição domina primeira sessão da CPMI do INSS, após revés do governo

Oposição domina primeira sessão da CPMI do INSS, após revés do governo Política Gleisi defende Dino após decisão sobre bancos brasileiros