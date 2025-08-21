Após indiciamento, Eduardo Bolsonaro presta apoio a Malafaia: "Tamo junto"

Em uma sequência de stories, Eduardo Bolsonaro comenta sobre o vazamento de áudios e afirmou que a polícia só divulgou aquilo que mais interessa para eles - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Após a Polícia Federal indiciar Jair Bolsonaro e o filho, Eduardo Bolsonaro, por coação, o deputado federal usou os stories de suas redes sociais para prestar apoio ao pastor Silas Malafaia, alvo de operação de busca e apreensão na última quarta-feira (20/8).

Em uma sequência de vídeos, Eduardo criticou os vazamentos de áudios e acusou a PF de selecionar apenas trechos de interesse. “Pegam o celular do Bolsonaro, vazam o que interessa, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa”, afirmou.

Na sequência, Eduardo direcionou apoio direto ao pastor. “E diante disso tudo, o que tenho para dizer é o seguinte: Pastor Silas Malafaia, tamo junto”, disse, após os celulares de Malafaia serem apreendidos.

Eduardo ainda afirmou que o pastor estaria sofrendo perseguição política. “É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. [...] Então, siga firme e forte. Estamos juntos, pastor. O senhor, igual a mim, está preocupado com o Brasil e com os brasileiros”, declarou.

Cerca de uma hora depois, o deputado publicou outro vídeo, desta vez comparando a situação do Brasil a regimes autoritários. “Estão imputando um crime qualquer ao Malafaia, mas a bronca do Moraes é porque ele [Malafaia] organiza manifestações de rua, leva muita gente e é um líder religioso. Olha a várzea em que o Brasil tá se metendo... a gente passou a ser a Venezuela, isso equipara o Brasil à Nicarágua, porque é lá que se faz esse tipo de coisa.”

Ele também rebateu especulações de que os áudios vazados poderiam criar atritos entre ele e o pastor: “Não vão criar intriga entre nós.”

Michelle Bolsonaro presta apoio a Malafaia

A mobilização de apoio não parou por aí. Michelle Bolsonaro publicou uma foto de Silas Malafaia ao lado da esposa, Elizete, acompanhada de uma mensagem: “Que Deus guarde o senhor e a sua família de toda a perseguição e maldade. Ele nos deu espírito e coragem — siga firme, forte e corajoso.”

Já Carlos Bolsonaro, na manhã desta quinta-feira (21/8), também se manifestou. Em uma publicação, disse ter ouvido os áudios com atenção e reforçou que houve vazamento ilegal. “O que existe é mais um vazamento da PF, criado apenas para manipular narrativas e tentar, mais uma vez, destruir reputações”, escreveu.

