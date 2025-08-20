InícioPolítica
Em áudio, Malafaia diz que Eduardo está "ferrando" Bolsonaro: "Teu filho babaca"

Em mensagens enviadas ao ex-presidente, pastor diz que o filho 02 está dando ao presidente Lula e a esquerda o discurso nacionalista

Brazilian Pentecostal pastor and writer Silas Malafaia (L) speaks next to Brazil's former President Jair Bolsonaro during a rally on Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil, on June 29, 2025. Former Brazilian President Jair Bolsonaro called on his supporters on Sunday to demonstrate in Sao Paulo in the name of "justice," as he faces the threat of spending several decades in prison for an alleged coup attempt. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) Caption - (crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
O pastor Silas Malafaia chamou o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de "babaca" e "inexperiente" em uma mensagem de áudio enviada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 11 de julho de 2025.

O diálogo foi recuperado do celular de Bolsonaro pela Polícia Federal. Nesta quarta-feira (20/8), os arquivos foram divulgados após a PF indiciar Bolsonaro e Eduardo por coação na ação penal de golpe de Estado, processo no qual o ex-presidente é réu.

“Desculpa, presidente (Bolsonaro). Esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que está dando a Lula e a esquerda o discurso nacionalista, e ao mesmo tempo te ferrando”, começa o pastor em um dos áudios. 

“Um estúpido de marca maior. Estou indignado! Só não faço um vídeo e arrebento com ele por consideração a você. Não sei se vou ter paciência de ficar calado se esse idiota falar mais alguma asneira”, completou. Escute o áudio: 

Em outro áudio, Malafaia parabeniza o senador Flávio Bolsonaro por defender a anistia, mas logo volta a criticar Eduardo. “Dei-lhe um esporro (no Eduardo), mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo. Vai pro meio de um cacete. O cara parecendo contra você”, diz. 

Malafaia investigado

O pastor Silas Malafaia foi alvo de operação de busca e apreensão no aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos aparelhos celulares de Silas Malafaia.

Autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a operação ocorreu no âmbito do inquérito que investiga a tentativa de obstrução do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Pastor responsável pela Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Malafaia é  um dos aliados mais próximos de Bolsonaro.

Além disso, foram executadas pela PF medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar o país e de manter contato com outros investigados, como Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Na operação, o pastor Malafaia foi abordado por agentes federais no aeroporto do Galeão ao pousar depois de uma viagem a Portugal.

Por Pedro Grigori
postado em 20/08/2025 20:54
