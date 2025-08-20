Em áudios, Bolsonaro diz que tarifaço só termina após anistia: "Não tem negociação"

As mensagens recuperadas também mostram que Malafaia admite manter diálogos com pessoas que estão em contato com o assessor de Trump - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

Por Junio Silva - Em áudio que consta no relatório da Polícia Federal (PF), divulgado nesta quarta-feira (20/8), o ex-presidente Jair Bolsonaro diz ao pastor Silas Malafaia que sem a votação da anistia no Congresso Nacional não há a possibilidade de negociar o tarifaço com os Estados Unidos.

“Eu tô crente que se não começar votar a anistia, não tem negociação sobre tarifa”, afirma Bolsonaro. “Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a Embaixada (...) tentar sensibilizar não vai conseguir”. Confira o áudio:

Segundo a PF, o áudio foi enviado ao pastor no dia 13 de julho. Em mensagem de mesma data, Malafaia orienta Bolsonaro sobre o que falar após o anúncio pelo governo norte-americano de aplicação de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.

“(...) tem que pressionar o STF dizendo que se houver uma anistia ampla e total, a tarifa vai ser suspensa. Ainda pode usar o seguinte argumento: NÃO QUEREMOS VER SANÇÕES CONTRA MINISTROS DO STF E SUAS FAMÍLIAS. Eles se cagão disso!”, diz o pastor.

As mensagens recuperadas de um smartphone de Bolsonaro também mostram que Malafaia admite manter diálogos com pessoas que estão em contato com o assessor do presidente Donald Trump. Em uma delas, ele orienta Jair:

“(...) Você não vai xingar o STF. Você não vai esculhambar o Alexandre de Moraes. Mas você pode colocar, sim, e deve ‘Olha, minha gente, a questão da tarifa de Donald Trump não tem a ver com a economia. Tem a ver com liberdade e justiça.”

O relatório da PF mostra que Malafaia e Bolsonaro mantinham intensa comunicação sobre o que seria divulgado nas redes sociais do ex-presidente com o pastor informando, inclusive, de que havia pedido a um “marqueteiro” que inventasse a frase ‘‘anistia já e a taxação cai’’.