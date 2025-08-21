InícioPolítica
Motta anuncia urgência de projeto que isenta IR para quem ganha até R$ 5 mil

O presidente da Câmara estabeleceu o prazo de 30 de setembro como data-limite para aprovação. "É um assunto de interesse do Brasil e vai ajudar milhões de brasileiros", escreveu nesta quinta-feira (21/8)

Segundo Hugo Motta, a medida corrige uma "distorção histórica" do sistema tributário brasileiro e garante justiça social, ao mesmo tempo em que exige responsabilidade fiscal - (crédito: Lula Marques/AB)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quinta-feira (21/8), em sua conta oficial no X (antigo Twitter), que o plenário vai analisar o pedido de urgência do projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil.

“É um assunto de interesse do Brasil e vai ajudar milhões de brasileiros”, escreveu Motta.

A proposta é considerada prioridade pela Câmara no segundo semestre e pode beneficiar milhões de trabalhadores, em especial da classe média. O texto está em análise em comissão especial, presidida por Rubens Pereira Jr. (PT-MA) e relatada pelo deputado Arthur Lira (PP-AL). A expectativa é que, após a votação da urgência, o projeto avance com rapidez para o plenário.

Motta estabeleceu o prazo de 30 de setembro como data-limite para aprovação. A justificativa é o princípio da noventena, que obriga a promulgação da lei com 90 dias de antecedência para que passe a valer no exercício seguinte. Caso não seja aprovado até essa data, a isenção só entraria em vigor em 2027.

Apesar do discurso de alívio para os trabalhadores, o presidente da Câmara chegou a reforçar, em coletiva de imprensa, que será preciso encontrar mecanismos de compensação para a queda na arrecadação federal. Entre as alternativas em discussão estão a criação de um imposto mínimo sobre rendimentos acima de R$ 50 mil mensais, o aumento da tributação para bancos e instituições financeiras e a revisão das renúncias fiscais, que somam cerca de R$ 600 bilhões ao ano.

Debate 

Segundo Motta, a medida corrige uma “distorção histórica” do sistema tributário brasileiro e garante justiça social, ao mesmo tempo em que exige responsabilidade fiscal. Ele tem afirmado que a proposta pode abrir espaço para um debate mais amplo sobre o sistema tributário, incluindo a revisão de benefícios concedidos a empresas e até uma eventual redução do Imposto de Renda para pessoas jurídicas.

Caso seja aprovado, o projeto representará uma das maiores alterações na tabela do Imposto de Renda das últimas décadas e terá impacto direto no orçamento de milhões de famílias brasileiras.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 21/08/2025 12:21
