Zé Trovão ameaça Moraes na Câmara: "Acabar com a sua vida"

Deputado voltou atrás minutos depois de dizer que o fim de Alexandre de Moraes está próximo

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) ameaçou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante discurso na Câmara dos Deputados na noite dessa quarta-feira (20/8). A declaração ocorreu enquanto o parlamentar defendia o pastor Silas Malafaia, alvo de um mandado de busca e apreensão determinado pelo STF.

“Que dia para se dizer mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal: continuem perseguindo as pessoas. Estão no caminho certo para que, daqui a pouco tempo, este país seja uma desgraça definitiva”, disse no plenário.

"Eu quero repudiar a perseguição contra não somente um cidadão, mas um dos homens mais eloquentes do evangelho brasileiro, que não merecia ter passado pelo que passou hoje ao chegar ao Brasil. Alexandre de Moraes, presta atenção: o seu dia, o seu fim, está próximo. E nós vamos acabar com sua vida, porque você não pode fazer o que você está fazendo", concluiu.

O áudio do microfone foi cortado logo após a fala. Minutos depois, o deputado voltou ao microfone para se retratar.

“Quero fazer uma correção na minha fala quando citei o Moraes. Eu disse 'destruir a sua vida' e isso não é verdade de maneira nenhuma. Nós não estamos aqui para destruir vidas, e sim as ações erradas que ele tem tomado. Então eu quero retirar a minha palavra. Nós iremos acabar com a injustiça que ele comete”, afirmou.

As falas do deputado ocorreram horas depois de Malafaia ser abordado por agentes da Polícia Federal no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O pastor desembarcava de um voo vindo de Lisboa, onde participou de eventos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, as condutas de Malafaia, “em vínculo subjetivo” com o ex-presidente Jair Bolsonaro, “caracterizam claros e expressos atos executórios” dos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação que envolve organização criminosa.

A PF também identificou trocas de mensagens entre Malafaia e Bolsonaro, nas quais o pastor sugeria estratégias para pressionar o Judiciário e condicionar sanções internacionais à concessão de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

O pastor teve celular, passaporte e cadernos com anotações apreendidos por ordem do STF e está proibido de deixar o país e de manter contato com outros investigados.

Quem é o deputado federal Zé Trovão?