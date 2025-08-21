Novo cobra Haddad sobre cumprimento da Lei Magnitsky pelo Banco do Brasil e Caixa

O pedido formalizado pelos deputados do Novo solicita que Haddad esclareça detalhes sobre os mecanismos de governança e compliance das instituições financeiras públicas - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A bancada do Novo na Câmara apresentou um requerimento na quarta-feira (20/8) pedindo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explique de que forma Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal lidam com sanções internacionais aplicadas pelos Estados Unidos. O questionamento surge após a aplicação da chamada Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Até a publicação desta matéria, o chefe da equipe econômica não havia se manifestado sobre o assunto.

O pedido, formalizado por meio de um Requerimento de Informação (RIC), busca detalhes sobre os mecanismos de governança e compliance das instituições financeiras públicas. A legislação norte-americana, conhecida como Global Magnitsky Act, prevê sanções a pessoas e entidades envolvidas em corrupção ou violações de direitos humanos e pode ter efeitos extraterritoriais.



O líder do partido na Câmara, Marcel van Hattem (Novo-RS), chamou atenção para a gravidade do tema e os possíveis reflexos para o sistema financeiro brasileiro. Segundo ele, existe ausência de transparência nas práticas de governança e monitoramento pode expor os bancos estatais e, em consequência, a economia nacional.

“Bancos que ignoram sanções internacionais podem perder acesso ao dólar, o que geraria consequências graves não apenas para as instituições, mas para o país como um todo”, disse o parlamentar.

O pedido, assinado também por Luiz Lima (Novo-RJ) e Adriana Ventura (Novo-SP), requer informações sobre políticas internas, manuais de procedimentos, bloqueio de contas e possíveis comunicações com autoridades internacionais.

Na justificativa, os parlamentares alertam que o descumprimento da legislação pode restringir o acesso a mercados globais, operações de câmbio, captações externas e liquidações financeiras, afetando a credibilidade do Brasil junto a organismos multilaterais.

A bancada também ressaltou que, por se tratarem de bancos públicos, eventuais falhas de compliance podem recair sobre o Tesouro Nacional.

“O Banco do Brasil e a Caixa cumprem papel essencial de política pública e, se houver problemas de governança, a conta sobra para o contribuinte”, concluíram os deputados.

