InícioPolítica
Trama golpista

Bolsonaro recebeu mais de R$ 30 milhões em um ano, diz PF

Investigação também identificou depósitos suspeitos feitos pelo ex-presidente. Investigadores utilizaram as informações de um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) elaborado pelo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf)

As movimentações de Bolsonaro estão sob suspeitas, visto que, em depoimento, foram omitidos os repasses para Eduardo, o filho 01, e para a esposa Michelle. - (crédito: Marcos Corrêa/PR)
As movimentações de Bolsonaro estão sob suspeitas, visto que, em depoimento, foram omitidos os repasses para Eduardo, o filho 01, e para a esposa Michelle. - (crédito: Marcos Corrêa/PR)

A Polícia Federal (PF) aponta, no relatório entregue ao Superior Tribunal Federal (STF), na última quarta-feira (20/8), que Jair Bolsonaro recebeu, entre 2023 e 2024, uma quantia no valor de R$ 30.576.801,36. 

Investigadores utilizaram as informações de um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) elaborado pelo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) com base em dados enviados pelo Banco do Brasil.

A análise, que considerou as movimentações financeiras entre março de 2023 e fevereiro de 2024, mostra que dos R$ 30.576.801,36 que foram recebidos por Bolsonaro, foram retirados R$ 30.595.430,71 das contas.

Entraram nas contas do ex-presidente os seguintes valores:

  • R$ 19,2 milhões de 1,2 milhão de transações via PIX para o ex-presidente;

  • R$ 8,7 milhões de 52 resgates de CDB/RDB;

  • R$ 1,3 milhão de três operações de câmbio;

  • R$ 373,3 mil de proventos do ex-presidente;

  • R$ 304 mil de 203 transferências;

  • R$ 166 mil de 12 resgates de aplicação;

  • R$ 99.687,49 de uma previdência privada;

O PL foi responsável pelo depósito de R$ 291 mil. Além disso, há depósitos online e em cheque, transferências tipo DOC/TED, entre outras.

Foram retirados das contas de Bolsonaro:

  • 18,3 milhões em seis aplicações em CDB/RDB

  • R$ 7,5 milhões em quatro transferências DOC/TED

  • R$ 1,5 milhão em 107 pagamentos de títulos, que podem ser boletos

  • R$ 1,1 milhão em 266 operações via PIX

  • R$ 749 mil em transferência para previdência privada

  • R$ 198 mil em 97 saques

  • R$ 52 mil no pagamento de 20 tributos/impostos

  • R$ 25 mil em três operações de câmbio

  • R$ 13 mil em contas de energia

  • R$ 13 mil em contas de telefone

Há também gastos com compras, cartão de crédito, entre outros. O advogado Paulo Cunha Bueno e o escritório de advocacia DB Tesser foram os maiores beneficiários dos depósitos, com cada um recebendo R$ 3,3 milhões. 

As movimentações de Bolsonaro estão sob suspeitas, visto que em depoimento foram omitidos os repasses para Eduardo, o filho 02, e para a esposa Michelle.

A PF também observou movimentações financeiras em outros períodos:

  • Entre fevereiro e agosto de 2024, R$ 1.733.079,19 entraram nas contas do ex-presidente; e R$ 1.345.311,79 saíram

  • De agosto de 2024 a dezembro de 2024, R$ 872 mil entraram e R$ 1,2 milhão saíram

  • De dezembro de 2024 a junho de 2025, R$ 11 milhões entraram e o mesmo valor saiu.

 

Saiba Mais

JS
JS

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 21/08/2025 19:06
x