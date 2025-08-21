Bolsonaro recebeu mais de R$ 30 milhões em um ano, diz PF

A Polícia Federal (PF) aponta, no relatório entregue ao Superior Tribunal Federal (STF), na última quarta-feira (20/8), que Jair Bolsonaro recebeu, entre 2023 e 2024, uma quantia no valor de R$ 30.576.801,36.
Investigadores utilizaram as informações de um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) elaborado pelo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) com base em dados enviados pelo Banco do Brasil.
A análise, que considerou as movimentações financeiras entre março de 2023 e fevereiro de 2024, mostra que dos R$ 30.576.801,36 que foram recebidos por Bolsonaro, foram retirados R$ 30.595.430,71 das contas.
Entraram nas contas do ex-presidente os seguintes valores:
-
R$ 19,2 milhões de 1,2 milhão de transações via PIX para o ex-presidente;
-
R$ 8,7 milhões de 52 resgates de CDB/RDB;
-
R$ 1,3 milhão de três operações de câmbio;
-
R$ 373,3 mil de proventos do ex-presidente;
-
R$ 304 mil de 203 transferências;
-
R$ 166 mil de 12 resgates de aplicação;
-
R$ 99.687,49 de uma previdência privada;
O PL foi responsável pelo depósito de R$ 291 mil. Além disso, há depósitos online e em cheque, transferências tipo DOC/TED, entre outras.
Foram retirados das contas de Bolsonaro:
-
18,3 milhões em seis aplicações em CDB/RDB
-
R$ 7,5 milhões em quatro transferências DOC/TED
-
R$ 1,5 milhão em 107 pagamentos de títulos, que podem ser boletos
-
R$ 1,1 milhão em 266 operações via PIX
-
R$ 749 mil em transferência para previdência privada
-
R$ 198 mil em 97 saques
-
R$ 52 mil no pagamento de 20 tributos/impostos
-
R$ 25 mil em três operações de câmbio
-
R$ 13 mil em contas de energia
-
R$ 13 mil em contas de telefone
Há também gastos com compras, cartão de crédito, entre outros. O advogado Paulo Cunha Bueno e o escritório de advocacia DB Tesser foram os maiores beneficiários dos depósitos, com cada um recebendo R$ 3,3 milhões.
As movimentações de Bolsonaro estão sob suspeitas, visto que em depoimento foram omitidos os repasses para Eduardo, o filho 02, e para a esposa Michelle.
A PF também observou movimentações financeiras em outros períodos:
-
Entre fevereiro e agosto de 2024, R$ 1.733.079,19 entraram nas contas do ex-presidente; e R$ 1.345.311,79 saíram
-
De agosto de 2024 a dezembro de 2024, R$ 872 mil entraram e R$ 1,2 milhão saíram
-
De dezembro de 2024 a junho de 2025, R$ 11 milhões entraram e o mesmo valor saiu.