Jair e Eduardo Bolsonaro são indiciados pela PF por coação em ação penal

Por Junio Silva - A Polícia Federal (PF) indiciou, nesta quarta-feira (20/8), o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por coação na ação penal de golpe de Estado, processo no qual o ex-presidente é réu.

A investigação identificou intensa atividade de Jair Bolsonaro na produção e propagação de mensagens para as redes sociais, em afronta à medida cautelar imposta anteriormente. A partir da restauração de dados salvos em backup, a PF também identificou mensagens apagadas de Eduardo e do pastor Silas Malafaia para Jair Bolsonaro.

De acordo com o relatório entregue ao Superior Tribunal Federal (STF), após a ativação de um novo celular em julho, Bolsonaro recebeu uma mensagem do pastor pedindo para que ele “disparasse” vídeos nas redes sociais. Malafaia agora é alvo de busca e apreensão, além de retenção do passaporte.

O relatório também mostra que Eduardo publicou conteúdos em inglês com o objetivo de “alcançar o público no exterior, além de interferir e embaraçar o regular andamento da Ação Penal nº 2688/DF e coagir autoridades públicas brasileiras”.

Mensagens de texto e áudio indicam ainda que Bolsonaro planejou um pedido de asilo político na Argentina. A PF afirma que a fuga era planejada desde fevereiro de 2024, com o objetivo de impedir a aplicação da lei penal.