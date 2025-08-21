Janja critica Michelle Bolsonaro com indireta: "Não xingo marido de ninguém"

A declaração de Janja ocorreu enquanto sua atuação era elogiada pelo deputado federal Airton Faleiro (PT-PA), que a chamou de "diferenciada" - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, enviou uma indireta para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nesta quarta-feira (20/8). Durante evento de encontro de instituições de ciência e tecnologia amazônicas com a Presidência da COP30, organizado pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI) em Manaus, Janja afirmou "não xingar o marido de ninguém".

No último sábado (16/8), a ex-primeira-dama disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros de forma que a família Bolsonaro "receba a culpa".

Em evento do PL Mulher, do qual é presidente, Michelle afirmou, fazendo referência a vídeo em que Lula come jabuticabas: "Foi oferecer jabuticaba para o Trump, agora estamos colhendo abacaxis. Fica provocando para que a gente receba sanções, para a culpa ficar na nossa família".

"Se autointitula pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria. Mentiroso, cachaceiro, pinguço, irresponsável, é isso que ele é", discursou a ex-primeira-dama.

Já a declaração de Janja ocorreu enquanto sua atuação era elogiada pelo deputado federal Airton Faleiro (PT-PA), que a chamou de "diferenciada". "A Janja é a primeira-dama que faz política. Alguém pode dizer 'não, mas tem outras que também fazem', mas tem uma diferença. A Janja com o Lula fazem a política do bem, da verdade, não da fake news", afirmou.

Nesse momento, Janja interveio, sem microfone, com a frase: "E não xingo o marido de ninguém". "É verdade, não é diferenciada?", continuou Faleiro, em meio a aplausos dos presentes.

O deputado elogiou iniciativa da primeira-dama de promover encontros com mulheres em diferentes regiões do País. Na semana passada, ela participou de um encontro com mulheres evangélicas em Salvador (BA).

"Junto com as igrejas, precisamos pensar soluções e políticas que façam bem para o nosso povo, avançando por um projeto de nação que faça o que é justo e o que é certo", escreveu sobre o encontro nas redes sociais. Evento semelhante também já ocorreu em Manaus, em um esforço de aproximação com o público evangélico.

Também na última semana, Janja tinha visitado um terreiro com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, para dialogar com mulheres que professam o candomblé. Na ocasião, elas lançaram um programa que premia mulheres no combate ao racismo ambiental, o Mãe Beata Justiça Ambiental.