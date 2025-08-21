Líder do PT pede ao STF bloqueio de bens e quebra de sigilo de Bolsonaro

"O padrão percorrido de movimentações atípicas, blindagem de patrimônio, envolvimento da família e uso de terceiros revela dolo específico e comportamento continuado", declarou Lindbergh - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

Lindbergh Farias, líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara, entrou, nesta quinta-feira (21/8), com uma representação criminal no Superior Tribunal Federal (STF) contra Jair Bolsonaro, a esposa Michelle e os filhos Eduardo e Carlos por suspeita de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

A representação foi apresentada ao ministro do STF Alexandre de Moraes e se baseia no relatório da Polícia Federal (PF) divulgado na última quarta (20/8). No documento, são apontadas movimentações financeiras suspeitas, como os R$ 30,5 milhões recebidos por Bolsonaro entre 2023 e 2024.

Lindbergh também pede o bloqueio, sequestro e indisponibilidade de bens e quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático de Jair, Michelle, Eduardo e Carlos Bolsonaro. Também há a solicitação de que a Procuradoria Geral da República (PGR) seja ouvida para instauração do inquérito contra os quatro.

“O padrão percorrido de movimentações atípicas, blindagem de patrimônio, envolvimento da família e uso de terceiros revela dolo específico e comportamento continuado”, declarou o líder do PT.



