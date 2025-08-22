Lula chama presidentes para inaugurar centro policial na Amazônia

O presidente Lula participou hoje de reunião entre os presidentes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e entidades da sociedade civil em Bogotá, Colômbia - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (22/8) que vai convidar presidentes de países amazônicos para inaugurar em setembro o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, em Manaus.

O órgão reúne representantes das polícias dos oito países que possuem a Floresta Amazônica em seus territórios, e atua no combate ao crime organizado na região.

“No dia 9 de setembro, pode colocar na sua agenda, companheiro (Gustavo) Petro (presidente da Colômbia), nós vamos inaugurar na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, onde estarão participando todos os países”, anunciou o petista.

“E eu vou convidar pessoalmente todos os presidentes dos países amazônicos para comparecer a esse ato. É uma coisa muito importante para combater o garimpo ilegal, narcotráfico, contrabando de armas, e para combater qualquer outra coisa que nos perturbe”, acrescentou Lula.

Combate ao crime organizado

O Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia está em operação desde junho, e funciona como um centro de inteligência para ações conjuntas de combate ao crime na região amazônica.

O presidente Lula participou hoje de reunião entre os presidentes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e entidades da sociedade civil em Bogotá, Colômbia. O compromisso faz parte da 5ª Cúpula de Chefes de Estado da OTCA.

São membros do grupo: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular