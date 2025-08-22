CPMI: Erro do governo não vai se repetir, diz Gleisi Hoffmann

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, disse nesta sexta-feira (22) que o erro na articulação política que rendeu ao governo uma derrota importante na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do roubo dos aposentados nesta semana não vai voltar a acontecer.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
“Nós tivemos um erro de mobilização da nossa base para a CPMI. Nós faltamos, pessoas da nossa base faltaram e foi um erro de mobilização. Não vai voltar a acontecer, nós estamos reorganizando e acredito que a gente vai consolidar, sim, a nossa maioria nessa CPMI”, afirmou a ministra à CNN.
- Leia também: Governo busca contenção de danos na CPMI do INSS
A falta de maioria na comissão ficou clara com a derrota do candidato do governo para a presidência da CPMI, o senador Omar Aziz (PSD-AM). Em uma articulação que varou a madrugada anterior, a oposição conseguiu emplacar outro nome e virar votos sem levantar suspeitas da articulação política do governo.
Quando os aliados do Planalto perceberam, já era tarde. Venceu Carlos Viana (Podemos-MG), que indicou o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), de oposição, para a relatoria.
Apesar do fiasco, Gleisi diz que o governo não teme a CPMI. “Nós não temos medo de enfrentar esse debate. Eu dizia lá atrás que achava um exagero fazer uma CPMI porque o governo já estava tomando as providências. Nós temos dez inquéritos policiais que estão por todo o Brasil fazendo as investigações sobre a questão do INSS”, justificou.
“Tomamos medidas administrativas, isso foi o nosso governo. Foi no governo do presidente Lula que a Polícia Federal atuou, que a Controladoria-Geral da União (CGU) atuou. E estamos fazendo a devolução desses descontos indevidos aos aposentados”, disse Gleisi Hoffmann, que repetiu o discurso de que os descontos ilegais começaram no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Saiba Mais
- Política Bolsonaro tem até as 20h34 para se explicar ao STF sobre plano de fuga
- Política Governo busca contenção de danos na CPMI do INSS
- Política Michelle Bolsonaro resistiu ao entregar celular em operação, diz PF
- Política Janja critica Michelle Bolsonaro com indireta: "Não xingo marido de ninguém"
- Política Quem é a 'Negona do Bolsonaro', citada pela PF em indiciamento do ex-presidente
- Política Bolsonaro recebeu mais de R$ 30 milhões em um ano, diz PF
- Política Lula provoca Bolsonaro: "Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita"
- Política Não adianta apagar: saiba como a PF recupera dados dos celulares apreendidos
- Política Eduardo Bolsonaro compartilha com o pai ataques a Nikolas Ferreira
- Política EUA cancelaram vistos de Lewandowski e Pacheco, diz Paulo Figueiredo