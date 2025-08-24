Eduardo Bolsonaro se manifesta após Flávio denunciar sequestro de avós

Eduardo Bolsonaro se pronuncia sobre o assalto à casa da família em Resende (RJ) e critica autoridades envolvidas - (crédito: Pablo Valadares/Camara dos Deputados )

Neste domingo (24/8), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) relatou que a mãe e os avós foram feitos de reféns durante um assalto na casa da família, em Resende (RJ). A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) confirmou ao Correio que o caso está sob investigação e realiza uma perícia na residência para responsabilizar os possíveis autores do crime.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se pronunciou nas redes sociais sobre o caso, afirmando que sequestraram seus parentes gritando "sabemos que o (Jair) Bolsonaro faz PIX para vocês, cadê a grana?!". Segundo Eduardo, os avós ficaram “detidos durante mais de uma hora em cativeiro em sua própria casa” em uma tentativa de extorsão.

Eduardo caracterizou o assalto descrito pelo irmão como uma irresponsabilidade da Polícia Federal (PF) — “Se não uma medida feita de cabeça pensada para tentar nos assassinar, para tentar nos fazer pirar a cabeça para parar as denúncias de violação dos direitos humanos que a gente faz aqui nos Estados Unidos”, acrescentou.

O deputado ainda acusou as autoridades de “entrar nessa onda do maluco do Alexandre de Moraes” e de não se importarem se matarem os parentes idosos. “Vocês vão se f*der, cachorrinhos da Polícia Federal, Fábio Shor (delegado da PF), agentes, escrivães, boa parte da DIP (Diretoria de Inteligência Policial), comandado pelo mesmo cara que investigou a facada no meu pai e não resultou em nada e agora recebeu um carguinho lá em Londres, vou atrás de vocês”, argumentou.

Eduardo fez um apelo às polícias civil e militar do Rio de Janeiro para que atuem na proteção de sua família. Ele pediu que os responsáveis fossem presos "se possível, cravejados de bala, para que nunca mais haja suspeita de invadir a casa de idosos".

Eduardo ainda citou experiências pessoais anteriores de invasões e levantou a possibilidade de envolvimento de organizações criminosas: segundo ele, há boatos de que os responsáveis teriam ligação com o Primeiro Comando da Capital. Ele reforçou que buscará justiça: “O que vocês estão fazendo é errado. Nem polícia nem bandido vai na casa do familiar de um do outro.”

Ele encerrou seu desabafo com uma invocação religiosa: “Que Deus abençoe o Brasil e os Estados Unidos da América.”

Sequestraram meus avós e minha mãe gritando: "sabemos que o Bolsonaro faz PIX para vocês, cadê a grana?!" Desculpem os palavrões, mas não há outro adjetivo para o que estamos vivendo.



**O delegado federal que me refiro no vídeo é RODRIGO MORAIS. pic.twitter.com/bblMGCUZ0N — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) August 24, 2025