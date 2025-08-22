Genial/Quaest: 69% reprovam atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA

As entrevistas foram realizadas de forma presencial, entre 13 e 17 de agosto, com margem de confiança de 95% - (crédito: Reprodução/YouTube)

Segundo pesquisa Genial/Quaest, divulgada na última quarta-feira (20/8), 69% dos entrevistados acreditam que o deputado federal Eduardo Bolsonaro atua em defesa dos próprios interesses e da família Bolsonaro, e não do Brasil. Apenas 23% dos participantes afirmam enxergar nele um representante dos interesses nacionais.

O estudo também mediu a percepção sobre o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra produtos brasileiros. Para 71% dos entrevistados, Trump erra ao impor as taxas, por acreditar que há uma perseguição a Bolsonaro no Brasil. Além disso, 51% avaliam que o republicano age movido por seus próprios interesses políticos.

As consequências econômicas preocupam: 64% dos participantes acreditam que os alimentos vão encarecer com as novas tarifas, enquanto 77% afirmam que as medidas de Trump terão impacto negativo no cotidiano da população.

O cenário político também foi avaliado. Quase metade dos entrevistados (48%) considera que Lula e o PT estão corretos ao enfrentar o tarifaço. Já 55% afirmam que Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo têm se posicionado mal diante do episódio.

O levantamento ouviu 1.104 eleitores, em 57 municípios da Bahia, 52 de Goiás, 70 de Minas Gerais, 52 do Paraná, 52 de Pernambuco, 42 do Rio de Janeiro, 52 do Rio Grande do Sul e 78 de São Paulo. As entrevistas foram realizadas de forma presencial, entre 13 e 17 de agosto, com margem de confiança de 95%.

