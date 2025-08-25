Republicanos sinaliza Tarcísio como possível candidato a presidente em 2026

Governo do Estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de - (crédito: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

O partido Republicanos indicou, nesta segunda-feira (25/8), que poderá lançar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato à presidência da República nas eleições de 2026. A sinalização foi feita pelo presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, durante a celebração dos 20 anos do partido, em Brasília.

“Seremos um dos poucos partidos que restarão depois das eleições. Mas para isso precisamos do trabalho de todas as senhoras e senhores. Vamos ampliar nossas bancadas de deputados estaduais, de deputados federais, senadores, reeleger e eleger governadores. E, quem sabe... se a conjuntura dos fatos permitir teremos um candidato à Presidência da República. Não é, Tarcísio?”, declarou Pereira, em discurso que teve o governador paulista como um dos principais destaques.

O evento reuniu lideranças da sigla, entre elas o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Foi a primeira vez que Marcos Pereira admitiu publicamente a possibilidade de o partido lançar Tarcísio ao Planalto. Até então, a legenda vinha defendendo que ele buscasse a reeleição em São Paulo.

Mais cedo, em agenda ao lado do senador Ciro Nogueira (PP-PI), Tarcísio evitou confirmar uma eventual candidatura, mas defendeu bandeiras de tom nacional, como a redução do número de ministérios e a retomada de um projeto de desenvolvimento acelerado. Ele chegou a citar como referência o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o slogan “40 anos em 4”.

Na cerimônia em Brasília, o governador paulista também afirmou que o Congresso Nacional tem um “papel fundamental” e avaliou que há um desequilíbrio entre os Três Poderes. A movimentação reforça o protagonismo de Tarcísio de Freitas no cenário político e sinaliza que o nome dele deve permanecer no centro das articulações para a sucessão presidencial.