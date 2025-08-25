Tarcísio migrará para o PL se disputar Presidência, diz Valdemar Costa Neto

Costa Neto durante reunião do partido com Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Bolsonaro, no ano passado - (crédito: Natanael Alves/PL/Divulgação )

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deverá se filiar à legenda caso decida disputar a Presidência da República em 2026. Segundo ele, a definição deve ocorrer até o fim deste ano.

“Tarcísio já declarou na semana passada, em jantar com governadores, que se for candidato a presidente no ano que vem, assina com o PL. Ele já havia falado isso para mim. Mas hoje é candidato a governador e está em outro partido”, disse Valdemar nesta segunda-feira (25/8), durante entrevista no evento Esfera Brasil 2025, realizado em São Paulo.

O jantar mencionado pelo dirigente ocorreu em 19 de agosto, organizado pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e reuniu lideranças de partidos de centro-direita. A ausência de representantes da família Bolsonaro foi interpretada como um movimento em direção à construção de uma alternativa política em torno de Tarcísio.

Apesar das movimentações, o governador paulista ainda não confirma publicamente uma candidatura ao Planalto. A aproximação de partidos do Centrão ganhou força após a decisão judicial que impôs prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Valdemar, essa indefinição será resolvida até dezembro.

No último fim de semana, em evento em Barretos (SP), Tarcísio declarou que Bolsonaro lhe “abriu portas” e enfrenta atualmente “uma grande injustiça”. “Se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça, e eu tenho certeza que a justiça chegará”, afirmou o governador.

