Negociadores do Mercosul têm viagem marcada ao Canadá para tratar acordo

Um acordo de livre-comércio entre o Mercosul e o Canadá será discutido em outubro deste ano, após o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, confirmar a ida de negociadores do bloco do Mercado Comum do Sul ao país para tratar sobre o tema.

"Teremos já no mês de outubro uma importante reunião de negociação entre os principais negociadores dos outros países. Determinamos que nossos altos funcionários de comércio retorne aos trabalhos técnicos com uma reunião de negociadores do Mercosul e do do Canadá previstas para outubro", disse Vieira.

Essa informação foi passada à imprensa, nesta segunda-feira (25/8), após o embaixador brasileiro reunir-se com o titular do Comércio do Canadá, Maninder Sidhu, no MRE, em Brasília.

Na avaliação do representante do governo do Canadá, a concretização de um acordo entre o país e o Mercosul selará um "próximo nível" de investimentos mútuos.

Importância do Brasil



O fato de Mauro Vieira falar pelo Mercosul, na reunião com o ministro canadense, se deve à posição de presidência momentânea do Brasil no bloco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará à frente do Mercado Comum do Sul até dezembro deste ano.

Além do acordo entre o Mercosul e o Canadá, Lula fala em selar um trato de livre-comércio entre o bloco do países da América do Sul e a União Europeia até o fim da presidência brasileira.

"A retomada da negociação de um acordo com o Mercosul se deu pelas relações amigáveis entre o Canadá e o Brasil com o presidente Lula", pontuou o ministro do Comércio do Canadá, Maninder Sidhu.

Negociações partiram do G7

O chanceler Mauro Vieira contou que as negociações entre o Mercosul e autoridades canadenses foram retomadas durante a reunião do G7, ocorrida em julho, no Canadá. À ocasião, petista foi convidado pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, por meio de um telefonena.

Composto por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, o G7 corresponde aos sete países democráticos mais desenvolvidos economicamente.

Brasil e Canadá "sofrem" com tarifas de Trump

Um ponto em comum na relação comercial é o fato de os dois países estarem na mira das tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Enquanto os produtos brasileiros importados para os EUA têm 50% de tarifa, os canadenses chegam às terras norte-americanas com 35% de tributos.

"Brasil e Canadá têm sido afetados por medidas que distorcem o fluxo legítimo de bens e investimentos adotados sem justificativa técnica. Essas medidas enfraquecem os princípios que devem nortear as relações entre as nações. Diante desse cenário, tomamos a decisão conjunta de avançar para a retomada das negociações do acordo de livre-comércio entre o Canadá e Rio Mercosul", afirmou Mauro Vieira.

Em 2024, o Brasil exportou US$ 6,3 bilhões para o Canadá. Já de janeiro a julho deste ano, os canadenses subiram de 9ª para a 7ª posição entre as nações com mais exportações brasileiras.

