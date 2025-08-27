Governo Lula quer TV 3.0 a tempo da Copa do Mundo de 2026

O presidente Lula assinou nesta quarta-feira (27/8), no Planalto, o decreto que inicia a transição - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

A TV 3.0, novo modelo da televisão aberta, deve entrar em funcionamento a tempo da próxima Copa do Mundo, no ano que vem, segundo ministros do governo federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (27/8) o decreto que inicia a transição.

Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, afirmou que a nova tecnologia dará mais acessibilidade à radiodifusão, além de aumentar o alcança de serviços públicos, como o aplicativo Gov.br e os alertas de desastres naturais.

“Esse decreto representa a nossa visão de futuro sobre a agenda digital e tecnológica. Abertura, cooperação e soberania. Aliás, a soberania hoje é um grande tema, que une todo o país. Não só a soberania, mas a soberania digital”, declarou Sidônio.

“E tudo tem a ver com a TV digital que está sendo implementada agora, para que volte a acontecer e entrar no ar, provavelmente, em junho do ano que vem. E eu acho que tem a possibilidade até de a gente assistir à Copa do Mundo com a TV digital”, acrescentou. O campeonato começa em 11 de junho.

Na prática, a TV 3.0 transformará canais de televisão em aplicativos e permitirá conteúdos interativos. No futebol, por exemplo, o usuário poderá escolher entre diferentes câmeras em um jogo ou assistir replays em qualquer momento da partida.

Transição levará tempo

Haverá uma transição, porém. A cobertura nacional é estimada para daqui a 10 ou 15 anos. Já as capitais e grandes cidades podem ter acesso à TV 3.0 já no ano que vem. O ritmo depende da compra de equipamentos próprios de transmissão e adaptações pelas emissoras em cada região.

Em um primeiro momento, será necessário comprar conversores, como ocorreu com a transição do sinal analógico para o digital. No futuro, as televisões virão de fábrica com acesso ao novo modelo.

Em seu discurso, o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, reforçou que o governo espera ter já em junho de 2026 as primeiras transmissões.

“Estamos dando um passo importante para tornar o Brasil cada vez mais forte e soberano em questão de tecnologia. Até junho próximo, sim, estaremos com a prestação desse serviço para o povo brasileiro”, declarou o ministro.

