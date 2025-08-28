Foragida que participou do 8 de Janeiro é presa após ser deportada pelos EUA

Rosana Maciel Gomes foi condenada a 13 anos e seis meses de prisão por pariticipação nos Atos Antidemocráticos do 8 de Janeiro - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Federal prendeu uma mulher condenada a 13 anos e seis meses de prisão pelos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023. A foragida, identificada como Rosana Maciel Gomes, fugiu para os Estados Unidos.

Em comunicado, a PF informou que efetuou a prisão na noite de quarta-feira (27/8), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), no momento em que a detida desembarcou de um voo que trazia brasileiros deportados dos EUA. Antes da deportação, Rosana estava presa em El Paso, no estado do Texas, por estar em situação ilegal no país.

Após exame de corpo de delito, ela foi levada ao Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, onde passou por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (28/8) pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Natural de Goiânia (GO), a ré foi presa em flagrante por participação no atentado às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro, prisão que foi convertida em preventiva pelo STF no mesmo mês. Rosana foi condenada pela corte por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do Patrimônio tombado e associação criminosa armada.

A cronologia da prisão à fuga

8 de janeiro de 2023 — Rosana é presa em flagrante por participação nos atos antidemocráticos

Janeiro de 2023 — Prisão é convertida em preventiva;

Maio de 2023 — Processo contra a envolvida é protocolado no STF;

Agosto de 2023 — Ministro Alexandre de Moraes revoga prisão e determina uso de tornozeleira eletrônica e cumprimento de medidas cautelares;

Outubro de 2023 — Supremo condena envolvida a 13 anos e seis meses, sendo 12 anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção;

Dezembro de 2023 — Rosana é localizada como foragida no Peru;

Janeiro de 2024 — Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, local onde Rosana deveria comparecer semanalmente em cumprimento de medida cautelar, encaminha documentos ao processo;

Janeiro de 2024 — Ministro Alexandre de Moraes determina bloqueio de bens da ré;

Maio de 2024 — STF acolhe pedido da PGR e solicita inclusão do nome de Rosana na Difusão Vermelha da Interpol;

Outubro de 2024 — Corte intima a Advocacia-Geral da União (AGU) para viabilizar a extradição da condenada;

21 de janeiro de 2025 — Rosana é presa pela Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos ao tentar entrar no país um dia após a posse de Donald Trump;

27 de agosto de 2025 — Rosana desembarca no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte após ser deportada pelos EUA e é presa pela PF.