Lula nomeia novos diretores de agências reguladoras; confira os nomes

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio da nova linha de crédito para Indústria 4.0. Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou, na tarde desta quinta-feira (28/8), novos presidentes para 14 agências reguladoras. Realizada no Palácio do Planalto, o evento contou com a presença de ministros de Estado e dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (MDB-AP).

"A partir de agora, vocês (presidentes de agências reguladoras) não devem satisfação ao presidente Lula. Agora vocês são membros de agências reguladoras que têm que prestar serviço ao povo brasileiro. Vocês agora devem ao povo brasileiro aquilo que vocês têm de melhor", afirmou Lula.

Veja a lista dos novos diretores agência reguladoras

Marcelo Weick Pogliese, Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República

Artur Watt Neto, Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Leandro Pinheiro Safatle, Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Wadih Nemer Damous Filho, Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Tiago Chagas Faierstein, Diretor-Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Alessandro Facure Neves de Salles Soares, Diretor-Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN)

Gentil Nogueira de Sá Júnior, Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

Willamy Moreira Frota, Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

Octavio Penna Pieranti, Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Pietro Adamo Sampaio Mendes, Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Daniela Marreco Cerqueira, Diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Thiago Lopes Cardoso Campos, Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Lenise Barcellos de Mello Secchin, Diretora da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Larissa Oliveira Rêgo, Diretora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

Cristiane Collet Battiston, Diretora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

Leonardo Góes Silva, Diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

Alex Antonio de Azevedo Cruz, Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Frederico Carvalho Dias, Diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)

Antonio Mathias Nogueria Moreira, Diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Rui Chagas Mesquita, Diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, Diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM)

Lorena Giuberti Coutinho, Diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Lorena Pozzo, Diretora da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN)

Renata Sousa Cardeiro, Ouvidora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)

Do governo, participaram do ato os ministro Rui Costa (Casa Civil), Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), Silvio Costa Filho (Ministério de Portos e Aeroportos) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

"É uma solenidade para a posse de novos diretores de agências reguladoras, uma função considerada muito importante para garantir bons serviços à sociedade brasileira", definiu Gleisi Hoffmann.

Já Davi Alcolumbre destacou a importância das agências reguladoras para um bom funcionamento das instituições. "Muito das decisões de governo passam efetivamente num segundo momento, pela decisão das agências reguladoras, seja na concessão de uma estrada lá na NTT, seja da TV 3.0 na Natel, seja na política de preço de gás e de combustíveis da ANP, seja de um novo medicamento na Visa, seja eh na ANS para assegurar que os planos de saúde possam dar cobertura aos nossos brasileiros", afirmou o presidente do Senado.

Hugo Motta saiu rapidamente do evento após cumprimentar Lula e os empossados.

Tarifaço dos Estados Unidos

O presidente Lula também criticou o tarifaço de 50% contra produtos brasileiros importados pelos EUA ao falar sobre conjuntura econômica atual. "Quando pensamos que o mundo vai melhorar, as coisas começam a piorar. Vocês estão vendo o comportamento do presidente dos Estados Unidos em relação ao Brasil", criticou, ao afirmar não existir motivos para Donald Trump taxar os produtos brasileiros.

Ao criticar os EUA, Lula defendeu o multilateralismo. "Na hora que os Estados Unidos foge do multilateralismo, estabelece o unitilateralismo e tenta negociar individualmente com cada país, o que que ele está permitindo? Que um país, uma ilha de 300 os 1000 habitantes que quiser negociar contra os Estados Unidos, ele vai ter que sentar com o governo americano. A chance dele é nenhuma. Por isso que o multilateralismo estabeleceu essa convivência muito boa depois da Segunda Guerra Mundial. E nós no Brasil defendemos o multilateralismo e defendemos a Organização Mundial do Comércio", destacou.