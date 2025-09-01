Governador de Mato Grosso é internado após cair durante vistoria em obra

O governador Mauro Mendes quebrou costelas e foi hospitalizado após cair durante a vistoria de uma obra - (crédito: Reprodução @mauromendes)

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), de 61 anos, está internado no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, após cair durante uma vistoria de obras no Parque Novo Mato Grosso, localizado na capital do estado. O local é um dos maiores complexos multievento da América Latina. O acidente aconteceu no domingo (31/8).

Ao g1, o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, disse que Mauro fraturou as costelas. O governador segue em observação e passa por exames.

Leia também: Julgamento no STF de oficiais da alta patente é marco histórico para a democracia

Na manhã desta segunda-feira (1º/9) a primeira-dama do estado do Mato Grosso, Virgínia Mendes, compartilhou nas redes sociais algumas fotos do governador com a equipe do hospital. Em uma das imagens ele aparece em uma cadeira de rodas.

"Olha só quem apareceu saindo do exame pra desejar uma ótima semana pra gente! MM segue sendo muito bem cuidado pelos condutores Pedro Cardoso Da Costa Neto e Joermes Pinto Da Silva, pelo médico Raul Carvalho de Campos, pelo técnico de enfermagem Mauricio da Silva e, principalmente, pela enfermeira Bianca Lorranny Rodrigues, que tem sido essencial em sua recuperação. Ele está bem, graças a Deus. Obrigado Senhor por mais um milagre em nossas vidas!", escreveu a companheira de Mauro Mendes no Instagram.

Ontem, o governo compartilhou uma nota informando o estado de saúde do governador do Mato Grosso e informou que ele está bem e segue em observação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mauro Mendes (@mauromendesoficial)

Veja a nota da Secretaria de Comunicação do Mato Grosso:

O governador Mauro Mendes sofreu um pequeno acidente enquanto vistoriava as obras no Parque Novo Mato Grosso, neste domingo (31.8). Ele está bem, passa por exames e segue em observação no Hospital Estadual Santa Casa.

Parque Novo Mato Grosso

O Parque Novo Mato Grosso é um complexo de multieventos que inclui área para esportes, entretenimento e lazer. Idealizado pelo governador Mauro Mendes, o local contará com um espaço para shows e eventos com capacidade de 100 mil pessoas.

O parque ocupa uma área total de 300 hectares e está localizado na MT-251, entre a Rodovia Helder Cândia, que liga Cuiabá ao Distrito de Nossa Senhora da Guia, e Rodovia Emanuel Pinheiro – Estrada de Chapada.

Além de grandes eventos, o local também abrigará um kartódromo, lago para prática esportiva com 100 hectares, museu do agro, pista de motocross, pista de caminhada de 5 km, pista de skate, de ciclismo, e de bicicross, parque da família, pista para arrancadão, além de um estacionamento com capacidade para 12 mil automóveis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Governo de Mato Grosso (@govmatogrosso)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular