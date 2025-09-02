Moraes valida delação de Mauro Cid em julgamento da trama golpista

Segundo o ministro, o acordo foi homologado com todas as garantias legais e com o consentimento de Cid e seus advogados. - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu nesta terça-feira (2) a legalidade do acordo de colaboração premiada firmado entre a Polícia Federal e o tenente-coronel Mauro Cid. Entre os réus da ação está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apontado como integrante do núcleo central do esquema.

De acordo com Moraes, o acordo foi homologado de forma regular e com todas as garantias legais. “O acordo de colaboração premiada foi devidamente homologado com a máxima observância dos requisitos legais, com a plena anuência do colaborador e de seus advogados”, afirmou.



O ministro também destacou que todos os réus delatados por Cid foram notificados em 11 de abril, quando determinou a citação e abriu prazo para manifestações. Segundo Moraes, a ação penal já está formalmente instaurada, o que assegura a regularidade do processo.

O julgamento da Primeira Turma do STF deve se estender pelos próximos dias e vai analisar as responsabilidades de Bolsonaro e outros sete acusados pela tentativa de golpe de Estado em 2022.

