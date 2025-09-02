"Confio na Justiça", diz Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro réu por tentativa de golpe

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, chegou ao STF para o julgamento onde é réu por tentativa de golpe de Estado. Ele afirma acreditar na absolvição - (crédito: Câmara dos Deputados/Divulgação)

O ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, réu na ação penal da tentativa de golpe de Estado, disse, na manhã desta terça-feira (2/9), que acredita em sua absolvição no julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele faz parte do chamado “núcleo crucial” da trama criminosa e é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de endossar críticas às urnas eletrônicas, de instigar o golpe e de apresentar uma versão do decreto golpista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“A gente acredita na Justiça e nas provas apresentadas em nossas apresentações finais”, afirmou Nogueira a jornalistas pouco antes da abertura da sessão no Supremo.

Em depoimento ao STF, o tenente-coronel Mauro Cid, delator do processo, disse que Bolsonaro e seu candidato a vice, general Braga Netto, esperavam encontrar uma fraude nas urnas para justificar uma intervenção militar no país. Por esse motivo, o ex-chefe do Executivo pressionava o general Paulo Sergio Nogueira, ex-ministro da Defesa, por um relatório duro indicando as possibilidades de fraude nas eleições.

Leia também: STF começa julgamento de Bolsonaro e militares por tentativa de golpe

Em 2022, Paulo Sérgio Nogueira enviou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um parecer técnico dizendo que não era possível afirmar que o sistema eletrônico era 100% confiável. Os militares faziam parte da comissão de transparência criada pela própria Corte para fiscalizar o pleito.

O STF iniciou nesta terça-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado e outros crimes contra a democracia. Os réus fazem parte do núcleo “crucial” na denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e seria o responsável por desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições democráticas e articular medidas de exceção, com o objetivo de impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Além de Bolsonaro, são réus na ação penal os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, além de Anderson Torres; do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ); do ex-comandante da Marinha Almir Garnier; e do tenente-coronel Mauro Cid.

Julgamento do Bolsonaro

Réus por tentativa de golpe : O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado e outros crimes contra a democracia.

Núcleo crucial : Os réus são considerados parte do "núcleo crucial" da suposta trama criminosa. Eles são acusados de tentar desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques às instituições e articular medidas para impedir a posse do presidente eleito.

Ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira : Ele é um dos réus no processo. Acusado de endossar críticas às urnas eletrônicas, instigar o golpe e apresentar uma versão do decreto golpista. Esperança na absolvição : Paulo Sérgio Nogueira expressou confiança de que será absolvido, baseando-se nas provas apresentadas por sua defesa. Papel no relatório : Segundo o delator Mauro Cid, Bolsonaro pressionou Nogueira para que o Ministério da Defesa produzisse um relatório que indicasse a possibilidade de fraude nas urnas, a fim de justificar uma intervenção militar. Parecer de 2022 : Em 2022, o ex-ministro enviou um parecer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmando que não era possível garantir a confiabilidade total do sistema eletrônico de votação.

Outros réus: Além de Bolsonaro e Nogueira, também são réus os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno, e Anderson Torres; o deputado federal Alexandre Ramagem; o ex-comandante da Marinha Almir Garnier; e o tenente-coronel Mauro Cid.