Sobrinho de Dilma critica Bolsonaro por ausência em julgamento: "Fugiu"

Na manhã desta terça-feira (2/9), o vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT) exaltou a ex-presidente Dilma Rousseff em publicação no X (antigo Twitter), chamando-a de “gigante” por, segundo ele, ter enfrentado o processo de impeachment de 2016 de “cabeça erguida”. A declaração foi feita em comparação à "fuga" do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento da tentativa de golpe de Estado de 2022, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), sob alegação de problemas de saúde.

“Dilma Rousseff foi de cabeça erguida enfrentar seus inimigos durante o Golpe, enquanto Jair Bolsonaro fugiu do julgamento alegando “motivos de saúde”. Quem não deve, não teme. A história é implacável”, escreveu o vereador.

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou hoje a primeira sessão do julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Entre os réus julgados está o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de participação na trama, associação criminosa e dano ao patrimônio público, ao lado de outros sete investigados.



Apesar da expectativa, Bolsonaro não compareceu ao julgamento. Na segunda-feira (1º/9), a defesa do ex-presidente alegou que sua presença poderia gerar repercussão política negativa e comprometer a estratégia processual. Já nesta terça, os advogados justificaram a ausência por motivos de saúde, conforme divulgado pela BBC.



Segundo a publicação, Bolsonaro teria sido desaconselhado a ir à Corte devido a crises recorrentes de soluço. O problema já havia sido mencionado pelo próprio ex-presidente em áudios enviados ao pastor Silas Malafaia, conteúdo que acabou revelado pela Polícia Federal durante investigações que também levaram ao indiciamento dele e de seu filho Eduardo, suspeitos de tentar coagir autoridades envolvidas no processo.



De acordo com a legislação, os réus não são obrigados a comparecer às sessões no STF. No caso específico de Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, seria necessário pedir autorização ao ministro relator Alexandre de Moraes para que pudesse acompanhar presencialmente a audiência.

Julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF)

Início do julgamento: STF começou às 9h desta terça-feira (2/9) o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado e crimes contra a democracia.

Acusação da PGR: grupo fazia parte do núcleo “crucial” da trama para desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições e articular medidas de exceção para impedir a posse de Lula.

Réus: Bolsonaro; ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira; Anderson Torres; deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ); ex-comandante da Marinha Almir Garnier; e o tenente-coronel Mauro Cid.

Etapas da sessão no STF:

Relator Alexandre de Moraes apresenta relatório com resumo e provas.

PGR, por Paulo Gonet, tem até 2h para expor posição.

Defesas dos réus falam em seguida, cada advogado com até 1h de sustentação.

Primeira defesa será a de Mauro Cid, que fechou acordo de delação premiada.

Acusações da PGR: Bolsonaro tinha ciência e participação ativa na trama golpista, incluindo planos de assassinato contra autoridades e apoio aos atos de 8 de janeiro de 2023.

Votação: após as falas, ministros da Primeira Turma (Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin) iniciam os votos.

Crimes imputados:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado

Deterioração de patrimônio tombado

Exceção: Alexandre Ramagem não responde pelos crimes ligados ao 8 de janeiro (já era deputado), mas segue réu por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.

Acusação contra Bolsonaro: liderança da organização criminosa armada. Penas máximas somadas chegam a 46 anos de prisão.

Base das investigações: delação de Mauro Cid, documentos, testemunhos e registros digitais coletados pela Polícia Federal e analisados pela PGR.

Previsão de término: 12 de setembro.

Argumentos da defesa de Jair Bolsonaro

Cerceamento de defesa pela ausência de tempo hábil para a defesa técnica conhecer as provas dos autos.

Pedido de nulidade, argumentando que sua participação nas sessões foi impedida.

Contestação da credibilidade da delação premiada de Mauro Cid e alegação da resistência inicial da testemunha em admitir participação nas acusações mais graves.

Desconhecimento da "minuta do golpe". A defesa afirma que o ex-presidente só tomou conhecimento da existência da "minuta do golpe" após a apreensão do documento pela Polícia Federal.

Ausência de provas de que o ex-presidente tenha solicitado a movimentação das Forças Armadas.