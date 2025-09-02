InícioPolítica
JULGAMENTO DA TRAMA GOLPISTA

Moraes: "Soberania brasileira não pode e não deve ser vilipendiada, negociada e extorquida"

O ministro do STF, também reforçou que pacificação não pode ser confundida com impunidade

A afirmação foi feita durante a leitura do relatório na abertura do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado - (crédito: Antonio Augusto/STF)
A afirmação foi feita durante a leitura do relatório na abertura do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado - (crédito: Antonio Augusto/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, citou nesta terça-feira (2/8) o plano para assassiná-lo e afirmou, que o país e a Corte “só têm a lamentar” mais uma investida contra a democracia. A afirmação foi feita durante a leitura do relatório na abertura do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado.

  • Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao ler o relatório do processo, Moraes destacou as alegações finais da Procuradoria-Geral da República (PGR), que revelam a existência do plano batizado de “Punhal Verde e Amarelo”. Segundo a acusação, a trama tinha como objetivo matar o próprio ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice, Geraldo Alckmin. De acordo com a PGR, a execução só não ocorreu por “falta de adesão do comando”.

O ministro aproveitou o momento para enviar um recado a setores que defendem a anistia aos envolvidos na tentativa de golpe. “Não se pode confundir a saudável pacificação da sociedade com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição federal. A História nos ensina que a impunidade, omissão e covardia não são opções para a pacificação”, declarou.

Moraes frisou que a soberania brasileira “não pode e não deve ser vilipendiada, negociada e extorquida” e reforçou o papel do STF na proteção das instituições. “O país e sua Suprema Corte só têm a lamentar que mais uma vez na história republicana brasileira se tenha novamente mais uma vez tentado um golpe de Estado atentando contra as instituições e a democracia pretendendo se uma ditadura”, afirmou.

O relator da ação penal também rebateu críticas de supostas irregularidades no processo, lembrando que a defesa dos réus teve acesso a todas as informações e documentos. Ele garantiu que o Supremo não cederá a pressões:

 

 

“Existindo provas, acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos. Repentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Lamentavelmente, no curso”, disse Moraes.

Saiba Mais

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 02/09/2025 11:07 / atualizado em 02/09/2025 11:08
x