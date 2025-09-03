Governador de Tocantins é afastado em operação que apura desvios na pandemia

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), foi afastado do cargo por seis meses. Ele é alvo da segunda fase da Operação Fames-19, deflagrada nesta quarta-feira (3/9). O asfastamento do governador foi determinado pelo ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão será levada para análise da Corte.
A primeira-dama Karynne Sotero também foi afastada do cargo de secretária extraordinária de Participações Sociais.
A operação da PF tem o objetivo de aprofundar as investigações sobre o desvio de recursos públicos voltados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, incluindo verbas destinadas à aquisição de cestas básicas.
As investigações, que tramitam sob sigilo no Superior Tribunal de Justiça, apontam indícios de um esquema de desvio de recursos públicos entre os anos de 2020 e 2021, período em que os investigados teriam se aproveitado do estado de emergência em saúde pública e assistência social para fraudar contratos de fornecimento de cestas básicas.
Mais de 200 policiais federais estão cumprindo 51 mandados de busca e apreensão em Palmas (TO), Araguaína (TO), Distrito Federal, Imperatriz (MA), João Pessoa (PB), além de outras medidas cautelares, com o objetivo de reunir novos elementos sobre o uso de emendas parlamentares e o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos e políticos.
Segundo a apuração da PF, foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para fornecimento de cestas básicas e frangos congelados, com prejuízo estimado superior a R$ 73 milhões aos cofres públicos. Os valores desviados teriam sido ocultados por meio da construção de empreendimentos de luxo, compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos.
O Correio entrou em contato com o Governo do Tocantins para pedir um posicionamento, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.
Veja a nota do STJ na íntegra:
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Política Anistia para Bolsonaro no Congresso? O que dizem líderes do PT e do PL
- Política Alcolumbre: não há prazo para deliberarmos pedido de impeachment de Moraes
- Política Recados a Trump, ausência de Bolsonaro e elogios a ministros: o 1º dia do julgamento no STF em 4 pontos
- Política Em caso de condenação pelo STF, Bolsonaro pode começar a cumprir pena logo após julgamento?
- Política 'Impunidade não é opção para pacificação': 10 frases que marcaram o 1° dia do julgamento de Bolsonaro
- Política Gleisi Hoffmann sobre saída do União e PP do governo: "Ninguém é obrigado a ficar"