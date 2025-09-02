InícioPolítica
Desembarque

Gleisi Hoffmann sobre saída do União e PP do governo: "Ninguém é obrigado a ficar"

Ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) disse respeitar a decisão das legendas, mas cobrou apoio dos partidos que ficarem no governo federal

"Respeitamos a decisão da direção da Federação da UP. Ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair", descreveu Gleisi - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, declarou nesta terça-feira (2/9) que respeita a decisão do União Brasil e do PP para deixar o governo. Gleisi pontuou que “ninguém é obrigado a ficar”.

A ministra destacou, no entanto, que quem decidir permanecer no governo deve trabalhar pela aprovação das pautas governistas no Congresso Nacional. Desde o início do mandato, em 2023, partidos de centro que possuem ministérios não entregam o apoio cobrado pelo Executivo.

“Respeitamos a decisão da direção da Federação da UP (União Progressista). Ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair”, escreveu Gleisi.

“Mas quem permanecer deve ter compromisso com o presidente Lula e com as pautas principais que este governo defende, como justiça tributária, a democracia e o estado de direito, nossa soberania. Precisam trabalhar conosco para aprovação das pautas do governo no Congresso Nacional”, acrescentou a ministra.

Rompimento e expulsão de ministros

Nesta tarde, os presidentes do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI), e do União Brasil, Antonio Rueda, anunciaram o desembarque do governo e ordenaram que os ministros das legendas deixem os cargos em até 30 dias. São eles André Fufuca (Esportes), pelo PP, e Celso Sabino (Turismo), pelo União.

Mesmo sendo parte da cota de ministérios do União Brasil, que comanda três pastas, os ministros Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Frederico Siqueira (Comunicações) não devem ser afetados pela mudança, já que não são filiados a partidos políticos, e foram indicados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Gleisi lembrou ainda que partidos que integram o governo, além dos ministérios, também indicaram nomes para cargos de menor escalão da administração pública, em recado aos partidos de centro que cogitam o desembarque.

“Isso (a exigência de apoio ao governo) vale para quem tem mandato e para quem não tem mandato, inclusive para aqueles que indicam pessoas para posições no governo, seja na administração direta, indireta ou regionais”, conclui Gleisi.

Saiba Mais

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 02/09/2025 19:31
x