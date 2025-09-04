Lula diz que visitará a Terra Indígena Yanomami, em Roraima

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (4/9) que vai visitar a Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Segundo ele, apesar do difícil acesso, um presidente da República “tem que estar lá com eles”.

Lula não disse quando fará a viagem. Em 2023, o governo federal decretou estado de emergência no território devido à grave crise humanitária enfrentada pelos ianomâmis, causada pelo avanço do garimpo ilegal e pela falta de acesso a saúde e a condições sanitárias.

“Eu estou marcando uma viagem minha agora, (senador Rodrigo) Pacheco (PSD-MG). Se você quiser, você vai junto. Uma viagem de mais de 500 quilômetros selva adentro em Roraima porque eu quero visitar o povo Ianomâmi no coração da selva amazônica, porque nunca foi um governante lá”, disse Lula.

“E não tem como ir de barco, não tem como ir de estrada, porque não tem estrada. E nós vamos”, acrescentou o presidente, durante cerimônia para anunciar o programa Gás do Povo, em Belo Horizonte.

Território vive crise humanitária

Desde 2023, o governo federal montou uma operação com vários ministérios para combater o garimpo legal na região e controlar surtos de doenças como a malária. Apesar de avanços, como a redução no número de mortes, ainda há uma alta taxa de doenças e desnutrição no local. Lideranças indígenas cobram mais ações do governo federal.

“Dizem que é perigoso ir lá. Eu vou, porque aqueles indígenas estavam no Brasil antes de os portugueses chegarem aqui, então nós temos a obrigação de tratá-los com respeito. Eles são brasileiros, e o presidente da República tem que estar lá com eles”, enfatizou Lula.