Lula almoça com comandantes das Forças Armadas em meio ao julgamento do golpe

Além dos três atuais comandantes das Forças Armadas, Lula também chamou ex-comandantes para o almoço, realizado no Palácio da Alvorada. - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) almoça nesta sexta-feira (5/9) com os comandantes das três Forças Armadas. O encontro será no Palácio da Alvorada, onde Lula deve passar o dia.

Também foram chamados o ministro da Defesa, José Múcio, e ex-comandantes das forças. Os atuais são: general Tomás Paiva (Exército); almirante de esquadra Marcos Olsen (Marinha); e tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno (Aeronáutica).

A reunião será informal. A ideia é estreitar os laços com os atuais comandantes, e discutir temas de relevância para os militares.

Feriado

No domingo (7/9) serão as celebrações do Dia da Independência em todo o país, incluindo o tradicional desfile na Esplanada dos Ministérios. A data é uma das mais importantes para as Forças Armadas, que organizam desfiles de tropas e blindados em diversas cidades.

Além disso, na semana que vem o Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o calendário, dará o veredicto no julgamento do chamado “núcleo 1” da tentativa de golpe de Estado, comandada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e por membros de seu governo, incluindo oficiais de alta patente.

Entre os réus estão: tenente-coronel Mauro Cid; general Braga Netto (ex-ministro da Defesa e da Casa Civil); almirante Almir Garnier (ex-comandante da Marinha); general Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional); e general Paulo Sérgio Nogueira (ex-comandante do Exército).

Agenda simbólica com jurista

Em meio ao julgamento, Lula também recebe nesta manhã o jurista italiano Luigi Ferrajoli, um dos principais teóricos do garantismo – corrente do Direito que impõe limites ao poder do Estado, especialmente na área penal, para garantir direitos dos cidadãos.

Nos últimos dias, questionado sobre o julgamento de Bolsonaro, Lula vem repetindo que espera que o ex-presidente e os demais réus tenham direito à ampla defesa e ao devido processo legal, preceitos justamente do garantismo.