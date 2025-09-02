‘Os fatos estão vindo à tona’, diz Lula sobre julgamento de Bolsonaro

"O que está acontecendo é que os fatos estão vindo à tona e as pessoas estão começando a perceber que período nefasto da história brasileira que nós vivemos", disse Lula. - (crédito: Platobr Politica)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta terça-feira (2/9) que “os fatos estão vindo à tona” durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros integrantes do chamado “núcleo 1” da tentativa de golpe de Estado.



Questionado sobre o resultado que espera, Lula desviou e voltou a dizer que espera que Bolsonaro e os demais réus tenham direito à ampla defesa. Afirmou também que o país viveu um “período nefasto” no governo passado.

“O que está acontecendo é que os fatos estão vindo à tona e as pessoas estão começando a perceber que período nefasto da história brasileira que nós vivemos”, respondeu o presidente ao ser perguntado sobre o julgamento na saída do velório do jornalista Mino Carta, em São Paulo.

“A minha expectativa é que o tribunal julgue quem está julgando em função dos autos do processo. Ninguém está julgando ninguém pessoalmente, tem um processo, delações, provas. E que a pessoa que está sendo acusada tenha direito à presunção da inocência, que possa se defender como eu não pude. Se for inocente, prove”, emendou.

Lula não acompanha em tempo real o julgamento de Bolsonaro. Pela manhã, ele alterou a agenda de última hora para participar do velório de Mino Carta, seu amigo. O petista não tem outros compromissos públicos na agenda.

Cada um em seu terreiro

O presidente também comentou sobre a tentativa de interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Brasil, especialmente no julgamento de Bolsonaro.

“Não tem porque ficar temendo acusações americanas. O que está acontecendo com os EUA é que ele exacerbou qualquer coisa que a gente tenha conhecimento na história da humanidade de um governo se meter, julgar o comportamento da Justiça de outro país”, enfatizou Lula.

“É um negócio inacreditável E acho que as pessoas precisam aprender a respeitar. Cada um toma conta do seu terreiro. Cada um toma conta do seu ninho”, disse ainda o presidente.