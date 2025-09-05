Lula grava pronunciamento de 7 de setembro com defesa a soberania

Pronunciamento em rede nacional é tradicional na véspera do feriado de 7 de setembro. Neste ano, Lula defenderá soberania em meio às sanções dos Estados Unidos. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou pronunciamento de 7 de setembro, que vai ao ar no sábado (6/9), véspera do feriado. Na fala, Lula deve defender a soberania brasileira, o Pix, e destacar o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

O pronunciamento ecoa o mote do desfile oficial, realizado na manhã de domingo (7). A ideia é dar uma resposta à tentativa de influência dos Estados Unidos no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que deve chegar à conclusão na próxima semana.

A expectativa é que Lula também volte a criticar opositores que defendem as sanções aplicadas pelo governo de Donald Trump ao Brasil, como a sobretaxa de 50% a produtos brasileiros, a suspensão de vistos de autoridades e a aplicação da Lei Magnitsky contra ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Nos últimos dias, Lula vem criticando especialmente o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), principal articulador das medidas contra o Brasil. Lula defende que a Câmara dos Deputados casse o mandato de Eduardo, e o chama de “traidor da pátria”.

Soberania será tema das ruas

O tema da soberania também será defendido em manifestações organizadas em todo o país por movimentos sociais, que também pedem a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Os grupos criticam as sanções impostas pelos Estados Unidos, e vão defender pautas como o fim da escala 6x1.

Por outro lado, bolsonaristas organizam os próprios protestos, contra o julgamento. O principal ato em defesa de Bolsonaro será na Avenida Paulista, no domingo, que deve contar com a presença de políticos e aliados do ex-presidente.