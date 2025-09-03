Veja o que será permitido e proibido levar no desfile de 7 de Setembro

Os preparativos para o desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil estão na reta final. O evento que tradicionalmente acontece na Esplanada dos Ministérios tem previsão para começar às 9h do próximo domingo (7/09). O acesso gratuito da população às arquibancadas se inicia a partir das 6h30.

Proibido

Latas, copos, coolers e isopores não são permitidos. Além disso, itens de pirotecnia como fogos de artifícios e similares devem ser barrados na entrada. Prezando pela segurança de todos, explosivos, armas em geral e apontadores a laser ou similares também não podem ser levados ou portados pelos populares. Com exceção de cães guia, não será permitida a entrada de animais.

Permitidos

Lanches, como, biscoitos, frutas e outros alimentos são permitidos, além de água, suco e outras bebidas — desde que não estejam em garrafas de vidro —. Itens como máscaras hospitalares, bonés e chapéus também podem ser utilizados. Protetores são permitidos, desde que não seja em spray ou aerossóis.

Veja a lista completa:

No local do desfile haverá locais para hidratação, além de banheiros químicos. O metrô vai operar desde as 5h30. O transporte público no domingo será gratuito.

Para a comemoração da data, projeções especiais estão sendo realizadas em alguns prédios de Brasília, desde o início desta semana. As imagens — que representam o povo brasileiro e o orgulho do Brasil ser um país soberano — serão projetadas até domingo (7/9) nas fachadas do Congresso Nacional e do Museu da República.

Este ano,a programação está um pouco diferente, sendo pautado por três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros, COP30 e Novo PAC, e Brasil do Futuro. O evento contará com a tradicional programação das tropas das Forças Armadas (Marinha, Exército e Forças Aéreas) e da apresentação da Esquadrilha da Fumaça.