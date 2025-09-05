Moraes pede sessão extra para o julgamento de Bolsonaro e réus do Núcleo 1

Moraes, que é o relator da Ação Penal 2668, pede que a reunião extra ocorra na quinta-feira (11/9) - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, solicitou nesta sexta-feira (5/9) a realização de uma sessão extra para o julgamento do "Núcleo 1" da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus. Relator da Ação Penal 2668, Moraes propôs que a nova reunião ocorra na quinta-feira (11/9). Já estão programadas sessões para terça (9/9), quarta (10/9) e sexta-feira (12/9)

O pedido deve ser analisado pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma.

Nesta semana, o Supremo concluiu as sustentações orais das defesas dos oito réus. Na próxima semana, a corte deve seguir para o voto dos ministros e, em caso de condenação, para o cálculo da pena.

São réus na ação o ex-presidente Bolsonaro, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, relator do caso.