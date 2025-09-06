"Indulto é golpismo de marcha ré", diz Alckmin após agenda com Tarcísio

Vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o leilão - (crédito: Valdenio Vieira / SEAUD-PR)

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que “indulto é golpismo de marcha ré” na noite da última sexta-feira (5/9), em São Paulo. O vice-presidente também criticou a anistia, proposta que visa anistiar condenados pela tentativa de golpe de Estado e pelos atos de 8 de janeiro.

Alckmin destacou ainda que o país preza pela liberdade e democracia e citou a participação de brasileiros contra o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial. "Está na índole do povo brasileiro a democracia. É a democracia que promove inclusão”, ressaltou, sem citar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Outros dois ministros também falaram sobre o tema na última sexta-feira, o da Fazenda, Fernando Haddad, e o de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Haddad ressaltou que a polarização faz parte do processo político e democrático, desde que não seja calcada no autoritarismo. "Quando a polarização é de tipo autoritário, em que se pensa em eliminar o adversário, essa é a polarização que ninguém quer”, afirmou.

Já Costa Filho disse ser contrário à votação da anistia no Congresso Nacional e relembrou que projetos como a isenção do imposto de renda e a reforma administrativas deveriam ser o foco do Poder Legislativo agora.

Ponto divergente

Quanto ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não quis responder nenhuma pergunta sobre anistia ou a sua articulação em Brasília pela aprovação do projeto no Congresso Nacional. Contudo, o governador já declarou que concederia indulto a Jair Bolsonaro se fosse eleito presidente da República. Questionado sobre a declaração do vice-presidente a respeito do indulto, o governador disse que “só falaria sobre o túnel nesta sexta-feira”.