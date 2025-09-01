Às vésperas do julgamento, Tarcísio promete indulto imediato a Bolsonaro

Tarcísio: "Eu não sou candidato à Presidência, vou deixar isso bem claro. Todo governador de São Paulo é presidenciável pelo tamanho do Estado" - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou na sexta-feira (29/8) que, caso fosse eleito presidente da República, seu primeiro ato seria conceder indulto a Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente cumpre prisão domiciliar e pode ser condenado a até 43 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

“Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado”, declarou Tarcísio em entrevista ao Diário do Grande ABC. A fala ocorre poucos dias antes do julgamento de Bolsonaro, que terá início nesta terça (2/9) no Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar da declaração, o governador negou intenção de disputar a Presidência em 2026. “Eu não sou candidato à Presidência, vou deixar isso bem claro. Todo governador de São Paulo é presidenciável pelo tamanho do Estado, mas na história recente só Jânio Quadros e Washington Luís chegaram à Presidência”, afirmou. Em julho, Tarcísio já havia defendido que “qualquer candidato de centro-direita” deveria perdoar Bolsonaro, caso ele fosse condenado.

Outros governadores também se manifestaram em defesa de um possível indulto. Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, ambos pré-candidatos ao Planalto, sinalizaram que adotariam a medida em eventual governo.

Na mesma entrevista, Tarcísio voltou a criticar a atuação do Judiciário, afirmando não acreditar nos elementos que sustentam a condenação do ex-presidente. “Infelizmente, hoje eu não posso falar que confio na Justiça, por tudo que a gente tem visto”, disse o governador paulista.

Além do indulto, Tarcísio defendeu a possibilidade de uma anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de 2022. Ele destacou que a medida já foi utilizada em outros momentos da história brasileira e pediu que o tema seja discutido no Congresso. “Entendo que os presidentes da Casa têm que submeter isso à vontade do plenário, e não pode ter interferência de outro Poder”, completou.