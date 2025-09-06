Gleisi Hoffmann completa 60 anos e recebe homenagem de Lula e ministros

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, completou 60 anos neste sábado (6/9) e recebeu diversas homenagens nas redes sociais de colegas de Esplanada e também do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "Parabéns, companheira. Desejo muita felicidade e saúde para seguirmos juntos neste projeto de mudança e inclusão social no Brasil", desejou Lula em uma publicação.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), também parabenizou a correligionária nas redes sociais. Outros ministros que também lembraram da data nesta manhã, e foram compartilhados por Gleisi no Instagram, foram: ministro da Educação, Camilo Santa, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, da Casa Civil, Rui Costa, ministro da Secretária-geral da Presidência da República, Márcio Macedo, da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Luciana Santos.





























