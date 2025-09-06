InícioPolítica
Gleisi Hoffmann

Gleisi Hoffmann completa 60 anos e recebe homenagem de Lula e ministros

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais compartilhou as mensagens nas redes sociais

Gleisi Hoffmann em evento público do PT - (crédito: Divulgação PT)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, completou 60 anos neste sábado (6/9) e recebeu diversas homenagens nas redes sociais de colegas de Esplanada e também do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "Parabéns, companheira. Desejo muita felicidade e saúde para seguirmos juntos neste projeto de mudança e inclusão social no Brasil", desejou Lula em uma publicação. 

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), também parabenizou a correligionária nas redes sociais. Outros ministros que também lembraram da data nesta manhã, e foram compartilhados por Gleisi no Instagram, foram: ministro da Educação, Camilo Santa, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, da Casa Civil, Rui Costa, ministro da Secretária-geral da Presidência da República, Márcio Macedo, da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Luciana Santos.

  • Gleisi e Lula em ato Ato com Artistas e Intelectuais realizado em São Paulo em 18 de janeiro de 2018.
    Gleisi e Lula em ato Ato com Artistas e Intelectuais realizado em São Paulo em 18 de janeiro de 2018. Sergio Silva/Divulgação PT
  • A chegada de Gleisi para comandar o SRI movimenta o jogo político direciona a reforma ministerial anunciada por Lula
    A chegada de Gleisi para comandar o SRI movimenta o jogo político direciona a reforma ministerial anunciada por Lula Paulo Pinto/Agência PT
  • Recentemente Lula declarou que Gleisi é um quadro muito refinado.
    Recentemente Lula declarou que Gleisi é um quadro muito refinado. "Politicamente, tem pouca gente nesse país mais refinado que a Gleisi." Reprodução
  • Gleisi Hoffmann é presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) há 8 anos; Ela foi eleita em 2017 e reeleita em 2020.
    Gleisi Hoffmann é presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) há 8 anos; Ela foi eleita em 2017 e reeleita em 2020. Divulgação PT
  • Gleisi Hoffmann é deputada federal desde 2018, quando teve 212.513 votos, terceira maior votação do Estado do Paraná.
    Gleisi Hoffmann é deputada federal desde 2018, quando teve 212.513 votos, terceira maior votação do Estado do Paraná. Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
  • Antes, em 2010, foi eleita Senadora da República
    Antes, em 2010, foi eleita Senadora da República Myke Sena / Câmara dos Deputados
  • Depois, tirou licença do cargo no Senado para assumir a Casa Civil na gestão de Dilma Rousseff
    Depois, tirou licença do cargo no Senado para assumir a Casa Civil na gestão de Dilma Rousseff Valter Campanato/Agência Brasil
  • Em 2019 retornou ao cargo de deputada federal, onde ficou até agora
    Em 2019 retornou ao cargo de deputada federal, onde ficou até agora Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
  • Advogada e mãe de dois, Gleisi é aliada de Lula há muitos anos
    Advogada e mãe de dois, Gleisi é aliada de Lula há muitos anos Divulgação PT
  • A deputada lidera campanhas e caminhadas pelo Brasil; Na imagem, Gleisi participa de um ato em janeiro de 2018 defendendo a candidatura de Lula
    A deputada lidera campanhas e caminhadas pelo Brasil; Na imagem, Gleisi participa de um ato em janeiro de 2018 defendendo a candidatura de Lula Anselmo Cunha/Divulgação PT
  • No mesmo ano, os petistas se reuniram com artistas em um Ato político em São Paulo para defender a candidatura de Lula
    No mesmo ano, os petistas se reuniram com artistas em um Ato político em São Paulo para defender a candidatura de Lula Sergio Silva/Divulgação PT

